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«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت messi رابط ريال مدريد مباشر متعددة NOW

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 10:23 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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مباراة برشلونة وريال مدريد موعدكم معها سيكون يوم الاربعاء في الساعة 22:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة.
•    البث المباشر لمواجهة برشلونة وريال مدريد يمكنكم مشاهدته باللغة العربية عبر قناة HD3 وباللغة الإنكليزية على HD12.
•    الزميل عصام الشوالي هو من سيتكفل بمهمة التعليق على الكلاسيكو الحدث.
•    يمكنكم أيضاً متابعة البث المباشر لكلاسيكو الليغا على الإنترنت، إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT.

ولتبقوا على مقربة من كلاسيكو برشلونة وريال مدريد أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي.

“مدريدي لايف” KORA LIVE مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر yalla shoot مشاهدة ماتش برشلونة ضد الريال اليوم بدون تقطيع H   
تتجه أنظار كل عشاق الساحرة المستديرة حول العالم صوب ملعب “كامب نو” في التاسعة مساء الأربعاء لمتابعة مباراة كلاسيكو الأرض التي تجمع بين ناديا برشلونة وريال مدريد في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الاسباني “الليجا”.

ويتسلح برشلونة بعاملي الارض والجمهور من أجل تحقيق الفوز على ريال مدريد للانفراد بصدارة الدوري الاسباني.


 


 “مدريدي لايف” KORA LIVE مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر yalla shoot مشاهدة ماتش برشلونة ضد الريال اليوم بدون تقطيع H   
كان من المفترض أن تقام مباراة الكلاسيكو يوم 26 أكتوبر الماضي قبل أن يتقرر تأجيل اللقاء إلى 18 ديسمبر بسبب المظاهرات وأعمال العنف التي شهدتها مدينة “برشلونة” في ذلك الوقت بسبب الأحكام التي صدرت بحق العديد من السياسيين والنشطاء المطالبين بإستقلال إقليم “كتالونيا” وصنفت الشرطة الكتالونية المباراة تحت بند “عالية الخطورة” وأعلنت تأمينها بـ3000 شرطي و12 مدرعة خاصة مع وجود دعوات للتظاهر اليوم وعرقلة سير المباراة.

 “مدريدي لايف” KORA LIVE مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر yalla shoot مشاهدة ماتش برشلونة ضد الريال اليوم بدون تقطيع H   
ويتربع برشلونة على عرش تدريب جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 35 نقطة، متفوقاً بفارق الاهداف على ريال مدريد صاحب الوصافة، وتعتبر هذه المرة الأولى، منذ موسم 2009-2010، التي يخوض فيها 
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