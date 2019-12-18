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عاجل.. رسالة من مصر إلى مجلس الأمن

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 09:50 ص
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أرشيفية
أرشيفية
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أفادت قناة العربية، في نبأ عاجل، إن مصر أكدت في رسالة إلى مجلس الأمن، أن الاتفاق الموقع بين حكومة الوفاق وتركيا ينتهك قرارات مجلس الأمن بشأن ليبيا وخاصة القرار 1970 لعام 2011، ويسمح بنقل أسلحة إلى الميليشيات غرب البلاد.

وأكد السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، إن مذكرتي التفاهم بين أنقرة و"الوفاق" خرق لاتفاق الصخيرات" الموقع في 17 ديسمبر 2015، بين أطراف الليبية.

وكان قد تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، سؤالًا، خلال لقائه مع الوسائل الإعلام الأجنبية، على هامش منتدى شباب العالم،: "ما هي نواياكم المنطقة الاقتصادية المشتركة بين مصر واليونان، وهل هناك جدول زمني للحكومة اليونانية؟".

وأجاب السيسي، قائلًا: "أكدنا موقفنا فيما يخص الاتفاقية في بيان من الخارجية"، موضحًا أن المفاوضات بين مصر واليونان فيما يخص ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، كانت مصر حريصة على الوصول لاتفاق لترسيم الحدود البحرين بين البلدين، وأن الأمور كانت تسير بشكل جيد لولا تغيير حدث في الحكومة منذ عدة أشهر، وبعدها بدأت مصر في استعادة المفاوضات، متابعًا: "حريصون على الوصول لاتفاق مع اليونانيين في هذا الموضوع".

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الكلمات المفتاحية

منتدي العالم مصر مجلس الامن تركيا السيسي اعلام اجنبي

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