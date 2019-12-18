في ذكرى ميلاده.. معلومات لاتعرفها عن "طباخ الريس" طلعت زكريا

نشأته

أزمات لاحقته في حياته



حياته الشخصية



مواقفه السياسية

أعماله

أفلام شارك فيها:

حرامية في تايلاند 2003

كلم ماما

التجربة الدنماركية 2003 (ضيف الفيلم)

حراميه في كي جي تو 2002

جاءنا البيان التالي 2001

الرجل الأبيض المتوس".





وفاته



وفي الثامن من كتوبر 2019 رحل طلعت زكريا عن عالمنا إثر أزمة صحية، عن عمر يناهز 59 عاما، بعد أن تدهورت حالته الصحية خلال الساعات الأولى من الفجر، وتم نقله لإحدى مستشفيات السادس من أكتوبر، ليلفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

تحل اليوم الأحد الموافق 18 من ديسمبر ذكرى ميلاد الفنان الراحل طلعت زكريا، الذي أمتعنا بأعمال كوميدية لاتتسى وهو صاحب أشهر الإفيهات التي يتم تداولها بشكل يومي من قبل رواد التواصل الاجتماعي حتى بعد وفاته.وفي هذا التقرير، نستعرض لكم أبرز المحطات في حياة طباخ الريس طلعت زكريا.تخرج طلعت زكريا من قسم التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام 1984، وكانت بدايته الفنية من خلال مسرحية الشخص التي عرضت عام 1982.وبعدها قدم عدداً من الأعمال التلفزيونية والمسرحية، إلى أن حظي بشهرة واسعة من خلال أفلامه ومسرحياته ولكنه لم يحظى بالبطولة المطلقة.تعرض الفنان طلعت زكريا لعدة أزمات خلال حياته بسبب المرض، حيث أُصيب بالتهاب في أحد شرايين المخ عام 2007، ما أدى إلى إصابته بغيبوبة. ولكنه تعافى منها لاحقا.تزوج طلعت زكريا مرتين، وله من الأبناء عمر وأميمة، ولكن قام بالزواج للمرة الثانية من والدة الفنانة الشابة هنا الزاهد، وعاشا سويًا في أسرة مليئة بالحب لمدة 13 عامًا وبعدها تم الانفصال.كانت لطلعت زكريا عدة آراء ومواقف سياسية ثابته، وأبرزها أنه كان من أكثر الفنانين المعارضين لثورة 25 يناير، واتهم الموجودين بميدان التحرير بأنهم شباب منحرفين يمارسون علاقات غير مشروعة.ومنذ هذه اللحظة، قام شباب الثورة بإدراجه ضمن قائمة أطلقوا عليها السوداء، وتضم كل من هاجم الثورة واعترض عليها.ومن أهم أعمال طلعت زكريا السينمائية هو فيلم طباخ الريس الذي حقق إيرادات عالية وترك بصمة كبيرة حتى الآن.وفيما يلي نستعرض لكم أبرز أعمال طلعت الدرامية والسينماىية والمسرحية:"الفيل في المنديل (سعيد حركات) طباخ الريس 2008 قصة الحي الشعبي 2006 كلام في الحب 2006 حريم كريم 2006 سيد العاطفيحاحا وتفاحة 2005 السيد أبو العربي وصل 2005 أبو علي 2005 عوكل 2004 غبي منه فيه 2004 إوعى وشك 2004