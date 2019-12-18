غموض مستقبل تير شتيجن مع برشلونة

تحدث الحا رس الدولي الألماني مارك أندريه تير شتيجن لاعب برشلونة الإسباني، عن مستقبله ، وافضل ماحدث له في الكلاسيكو "الليجا" ضد ريال مدريد.





قال تير شتيجن في تصريحاته التي نقلها موقع لو10 سبورت الفرنسي: "دائماً ما تكون مواجهة ريال مدريد خطيرة بالنسبة لنا، واجهوا بعض المشكلات بداية الموسم مثلنا تماماً، أصبح الدوري أقوى خاصة من الناحية البدنية، لم تعد هناك مباريات سهلة".





وأضاف: "لم أتمكن من المشاركة في أول كلاسيكو ، وكنت غاضباً بعض الشيء ، والآن أنا هادئ وجاهز لمباراة الغد الأربعاء".





وتابع: "هذه هي المباريات التي انتظرها بفارغ الصبر، فهي تلك التي تثير جميعي محبي كرة القدم في العالم".





ثم تطرق شتيجن للحديث عن مستقبله مع برشلونة ، قائلاً: "في كرة القدم أنت لا تعرف أبداً ما سيحدث، أريد أن أجعل النادي سعيداً ، وأترك ​​بصمتي هنا".