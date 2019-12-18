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أخر تحديث.. أسعار العملات اليوم الأربعاء 18-12-2019.. وسعر الدولار يواصل التراجع
الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 09:28 ص
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الفجر الاقتصادي
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أسعار العملات اليوم
عادت أسعار العملات اليوم الأربعاء، لحالة التباين بعد أن تراجعت أمام الجنيه المصري أمس، ويواصل سعر الدولار الذى تراجع بشكل كبير أمام العملة المحلية ليصبح أقل من مستوي الـ 16 جنيه، وفقًا لأخر تحديث للبنك المركزي ولايزال التحرك في أسعار العملات طفيفية لتستمر حالة الاستقرار النسبي بالرغم من تباين الأداء في سعر العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، وتتابع بوابة الفجر أسعار العملات الأجنبية في مصر لحظة بلحظة.
اسعار العملات اليوم في مصر بالجنيه المصري
متوسط سعر الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري اليوم
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 15.09683 جنيهًا للشراء 16.09 جنيهًا للبيع
متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم
اصبح سعر 1 يورو يساوي 17.8206 جنيهًا للشراء 17.9600 جنيهًا للبيع
متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر
جنيه إسترليني 21.0893 جنيهًا للشراء 21.2572 جنيهًا للبيع
متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر
فرنك سويسري 16.2659 جنيهًا للشراء 16.3934 جنيهًا للبيع
متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري
100 ين ياباني 14.5695 جنيهًا للشراء 14.6863 جنيهًا للبيع
اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم
سعر الريال سعودي 4.2573 جنيهًا للشراء 4.2907 جنيهًا للبيع
سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم
دينار كويتي 52.6172 جنيهًا للشراء 53.0413 جنيهًا للبيع
سعر الدرهم الإماراتى اليوم
درهم اماراتى 4.3469 جنيهًا للشراء 4.3813 جنيهًا للبيع
سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم
اليوان الصيني 2.2822 جنيهًا للشراء 2.301 جنيهًا للبيع
متوسط سعر العملات اليوم فى مصر
|
العملة
|
شراء
|
بيع
|
دولار أمريكي
|
15.9683
|
16.09
|
يورو
|
17.8206
|
17.9600
|
جنيه إسترليني
|
21.0893
|
21.2572
|
فرنك سويسري
|
16.2659
|
16.3934
|
100 ين ياباني
|
14.2659
|
14.6863
|
ريال سعودي
|
4.2559
|
4.2907
|
دينار كويتي
|
52.6172
|
53.0415
|
درهم اماراتي
|
4.3469
|
4.3813
|
اليوان الصيني
|
2.2822
|
2.3001
اسعار العملات في بنك مصر
سجل سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم نحو17.7969 جنيهًا للشراء 17.9806 جنيهًا للبيع، بينما سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر نحو 20.9997 جنيهًا للشراء 21.4608 جنيهًا للبيع، سعر الفرنك السويسري سجل اليوم في بنك مصر نحو 16.2434 جنيهًا للشراء 16.4184 جنيهًا للبيع، وسجل متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري نحو 14.5854 جنيهًا للشراء 14.6941 جنيهًا للبيع.
أما عن اليوان الصيني فقد سجل متوسط سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم نحو 2.28233 جنيهًا للشراء 2.301959 جنيهًا للبيع.
أسعار العملات اليوم.. سعر الدولار في البنوك
|
البنك
|
سعر شراء الدولار
|
سعر بيع الدولار
|
البنك المركزي
|
15.9683
|
16.09
|
البنك الأهلي
|
15.99
|
16.09
|
بنك مصر
|
15.99
|
16.09
|
بنك القاهرة
|
15.99
|
16.09
|
بنك قناة السويس
|
15.97
|
16.07
|
العربي الأفريقي
|
15.99
|
16.09
|
بنك بلوم
|
16.08
|
16.18
|
أبوظبي الإسلامي
|
16.01
|
16.09
|
بنك SAIB
|
16.06
|
16.16
|
مصر إيران
|
16.05
|
16.15
|
بنك HSBC
|
16.05
|
16.15
|
المصرف العربي
|
16.04
|
16.14
|
الكويت الوطني
|
15.95
|
16.05
|
عودة
|
15.98
|
16.08
|
المشرق
|
16
|
16.10
|
التعمير والإسكان
|
16
|
16.01
|
الاهلي الكويتي
|
15.99
|
16.09
|
المصرف المتحد
|
15.98
|
16.08
|
المصري الخليجي
|
15.98
|
16.08
|
الإسكندرية
|
15.98
|
16.08
|
التجاري الدولي
|
15.98
|
16.08
|
كريدي أجريكول
|
15.98
|
16.08
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