أخر تحديث.. أسعار العملات اليوم الأربعاء 18-12-2019.. وسعر الدولار يواصل التراجع

اسعار العملات في بنك مصر





سجل سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم نحو17.7969 جنيهًا للشراء 17.9806 جنيهًا للبيع، بينما سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر نحو 20.9997 جنيهًا للشراء 21.4608 جنيهًا للبيع، سعر الفرنك السويسري سجل اليوم في بنك مصر نحو 16.2434 جنيهًا للشراء 16.4184 جنيهًا للبيع، وسجل متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري نحو 14.5854 جنيهًا للشراء 14.6941 جنيهًا للبيع.





أما عن اليوان الصيني فقد سجل متوسط سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم نحو 2.28233 جنيهًا للشراء 2.301959 جنيهًا للبيع.





أسعار العملات اليوم.. سعر الدولار في البنوك



