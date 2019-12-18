Advertisements
Advertisements
Advertisements

حصاد 2019 .. "البحوث الإسلامية" ينفذ 3542 قافلة دعوية

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 09:31 ص
Advertisements
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
محمود الجلاد
Advertisements
استهدفت القوافل توعية الناس بخطر الفكر المنحرف والمضلل

المناطق النائية والمترامية الأطراف في صدارة الاهتمام

لقاءات مباشرة في مراكز الشباب والمدارس والنوادي والمصانع

كشف مجمع البحوث الإسلامية في تقريره السنوي لعام 2019، أن العام الجاري شهد تنفيذ نحو (3542) قافلة توعوية في جميع محافظات ومدن وقرى مصر شارك فيها نحو 4 آلاف واعظ وواعظة من مختلف مناطق الوعظ.

 وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب – شيخ الأزهر بتكثيف فعاليات البرامج التوعوية التي ينفذها المجمع بالتواصل المباشر مع المواطنين في جميع محافظات ومدن وقرى الجمهورية وخاصة في المناطق النائية والمترامية الأطراف.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية نظير عيّاد إن القوافل ركزت في برامجها على الجانب الفكري والذي يستهدف المواجهة الحاسمة للأفكار المنحرفة والمضللة من خلال مناقشة حية مع الناس والاستماع إليهم وتصحيح المفاهيم المغلوطة لديهم؛ فضلًا عن توضيح القيم الأخلاقية وبيان دورها في بناء الوطن وتحقيق المحبة والرحمة بين الناس.

وأضاف عيّاد أن القوافل التي وجّهها المجمع على مدار العام نفّذت عدة برامج توعوية متنوعة استهدفت جميع فئات الشعب المصري وخاصة الشباب لتوعيتهم بسبل المواجهة الحاسمة لحملات التضليل، وكيفية استعادة الثقة وتحمل المسئـولية، والاهتمام بتنمية قدراتهم ومهاراتهم العملية، وضرورة تنمية قيمة الإيجابية عند كل مواطن بما يسهم في بناء الوطن بعزيمة وإصرار من خلال الوعي بقيمة الوطن وبواجبات حماية ترابه والدفاع عن مقدساته، والتأكيد على أهمية دور المرأة الحالي والمستقبلي لإعداد جيل قادر على تحمل المسئـولية في بناء الوطن، والتحذير من الدعوات التي تهمش دور المرأة.

وأوضح الأمين العام أنه تم تكثيف التواجد في المناطق الحدودية وتنفيذ العديد من البرامج التوعوية لحماية قاطني تلك الأماكن من خطر الفكر التكفيري، والرد على أسئلتهم واستفساراتهم حول كل ما يلامس واقعهم ويرتبط بشأنهم ارتباطًا مباشرًا، حيث يعمل المجمع على محاصرة أرباب الفكر المنحرف والمضلل، وحماية الناس من خطر الإرهاب، ومن أعداء الوطن الذين يحاولون هدم الوطن من خلال بث الشائعات المغرضة.

وأشار عياد إلى أن القوافل لم تقتصر في عملها على التقاء الناس في المساجد فقط وإنما تم تنظيم لقاءات أخرى مباشرة في مراكز الشباب والمدارس، والنوادي، والمصانع والشركات ودور الرعاية الاجتماعية؛ حيث استهدفت تلك اللقاءات التواصل مع الفئات العمرية المختلفة؛ من خلال عقد العديد من الحوارات النقاشية المتبادلة بين الجمهور وأعضاء القوافل.

وأضاف الأمين العام أنه على نفس المستوى وفي إطار التعاون المشترك مع مختلف مؤسسات الدولة، أطلق المجمع الكثير من القوافل الدعوية المشتركة بين المجمع ووزارة الأوقاف بخطة دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، من أجل نشر القيم الأخلاقية والمجتمعية التي تدعم التعايش السلمي في المجتمع، وتصحح المفاهيم المغلوطة، وتعالج الظواهر السلبية في المجتمع، وتؤكد على معاني حب الوطن وضرورة العمل على استقراره.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مجمع البحوث حصاد مجمع البحوث البحوث الاسلامية

أخبار تهمك

ضربة قوية للنادي الأهلي والسبب رمضان صبحي

منذ 41 دقيقة

مفاجأة.. كارتيرون يصدم إدارة الزمالك عقب خسارة طلائع الجيش

منذ حوالي 4 ساعات

نجم العين الإماراتي معروض على الأهلي في يناير المقبل

منذ حوالي 5 ساعات

أزمة جديدة في الأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي

منذ حوالي 8 ساعات

بث حي.. NOW مشاهدة مباراة الهلال و فلامنجو بث مباشر beIN SPORT المفتوحة الهلال هدف رابط HD

منذ حوالي 23 ساعة

بعد هزيمة الزمالك.. عمرو أديب يوجه رسالة للأهلاوية (فيديو)

منذ يوم

التشكيل المتوقع لكلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل.. الأهلي يستبدل كهربا بـ"لاعب وسط"

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة جديدة في قضية انتقال كهربا للأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

يلا شوت liverpool كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر online ليفربول ضد مونتيري يلا شوت plus كورة HD

منذ حوالي 13 ساعة

«beIN شوت SALAH» مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر YALLA salah رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع بي ان سبورت المفتوحة

الآن

بعد أزمة الأهلي الأخيرة.. مفاجآت فايلر أمام الإسماعيلي

منذ حوالي 19 ساعة

أخبارالزمالك اليوم الثلاثاء: حقيقة ضم نجم الأهلي.. حسم مصير كارتيرون.. موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري

منذ حوالي 10 ساعة

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش ليفربول YALLA ONL

منذ حوالي 22 ساعة

فايلر يستقر على بديل رمضان صبحي أمام الإسماعيلي

منذ حوالي 11 ساعة

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: رمضان صبحي يغيب عن 8 مباريات حاسمة.. ومفاجأة في قضية كهربا.. وإصابة جديدة تضرب صفوف الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

"البحوث الإسلامية" تنظم 6 قوافل أسبوعيًا للمناطق الحدودية والنائية

"البحوث الإسلامية" يوجه قافلتين توعويتين إلى محافظتي أسيوط وسوهاج لدعم الانتماء

البحوث الإسلامية: 5 قوافل توعوية إلى سيناء ووادي النطرون ومطروح والوادي الجديد ودمياط.. الأسبوع الجاري

"البحوث الإسلامية": تم إطلاق 200 قافلة توعوية وتنظيم 30 ألف لقاء خلال أكتوبر

وعاظ الأزهر ينتشرون في قرى ومراكز محافظة مرسى مطروح

"البحوث الإسلامية": نفذنا 2232 قافلة توعوية.. وأجبنا على 400 ألف فتوى

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
05:32 ص

مفاجأة.. كارتيرون يصدم إدارة الزمالك عقب خسارة طلائع الجيش

«beIN شوت SALAH» مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر YALLA salah رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع بي ان سبورت المفتوحة

09:26 م

عاجل.. الأهلي يستبدل كهربا بـ"لاعب وسط"

02:41 م

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: رمضان صبحي يغيب عن 8 مباريات حاسمة.. ومفاجأة في قضية كهربا.. وإصابة جديدة تضرب صفوف الأهلي

11:44 م

يلا شوت liverpool كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر online ليفربول ضد مونتيري يلا شوت plus كورة HD

09:06 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status