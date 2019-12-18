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هينري كافيل يحتفل بالعرض الخاص لمسلسل The Witcher بلندن

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 08:44 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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في حضور إعلامي وجماهيري ضخم، احتفل النجم الكبير هنري كافيل بالعرض الخاص لمسلسله الجديد The Witcher بساحة ليستر سكوير بالعاصمة الإنجليزية لندن.

ونقلت صحيفة ديلي ميل لقطات من العرض الخاص للمسلسل، الذي تنتجه شبكة نيتفليكس، وتستعد لطرحه على منصتها الإلكترونية نهاية الشهر الجاري.

وقالت الصحيفة البريطانية أن مسلسل The Witcher حصد العديد من ردود الفعل الإجابية من النقاد قبيل طرحه، وتلقى هنري كافيل العددي من عبارات الثناء على أداءه المميز.

وكان قد تجاوز الإعلان الدعائي لمسلسل الفنتازيا والدراما The Witcher أكثر من 14 مليون مشاهدة، بعد طرحه عبر القناة الرسمية لمنصة "Netflix"، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

ويعد مسلسل The Witcher من إنتاج أمريكي بولندي مشترك، من تأليف لورين شميت هيسريش، وهو مأخوذ من روايات الكاتب أندريه سابكوسكي، ومن المنتظر أن يعرض المسلسل في نهاية 2019.
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