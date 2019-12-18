سيرشا رونان تظهر في "فوتو كول" فيلمها الجديد بلندن



ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من جلسة التصوير التي أجرتها سيرشا ومعها نجمة الفيلم الشابة فلروينسا باف، في غياب للنجمة ميرل ستريب والنجمة إيما واتسون.



وتجسد النجمة إيما واتسون في فيلم Little Women شخصية باسم "ميج"، ويشارك في بطولته الفنان الشاب تيموثي شالاميت الذي يجسد بالفيلم شخصية باسم "لوري"، وكذلك النجمة سيرشا رونان التي تجسد بالفيلم شخصية باسم "جو مارش"، والنجمة الكبيرة ميريل ستريب تجسد بالفيلم شخصية باسم "العمة مارش"، والفنانة الشابة "إيليزا سكانلن" التي تجسد شخصية باسم "بيث مارش".



ويعتبر الفيلم قصة مستوحاة من رواية طرحت في عام 1869 تحمل العنوان نفسه Little Women او المرأة الصغيرة، وهي واحدة من روايات الكاتبة "لويزا ماي ألكوت".



ظهرت النجمة سيرشا رونان في جلسة تصوير رسمية "فوتو كول"، بالعاصمة الإنجليزية لندن، أجرتها لفيلمها الجديد Little Women.