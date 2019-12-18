جينفر أنتسون تستقبل براد بت في حفلها الخاص للكريسماس



ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن جينفر أظهرت روح الود بموسم الكريسماس هذا العام، بأن استقبلت للمرة الأولى منذ ذلك الوقت، براد بت في حفل الكريسماس الكبير الذي اقامته بمنزلها.



ووفقا لمصدر مقرب من جينفر أنتسون، فإن الثنائي كانا على اتصال متواصل منذ عيد ميلاد جينفر الأخير، حتى تطور الأمر بأن سمحت لبراد بحضور حفل الكريسماس بمنزلها، والذي حضره عدد كبير من النجوم.



وقالت صحيفة ديلي ميل، أنه من ضمن الحاضرين للحفل، كل من النجمة جوينث بالترو، والنجمة كيت هدسون، والمذيع الشهير جيمي كيمل.



منذ أكثر من 10 أعوام، لم يسبق أن شوهد الثنائي براد بت وجينفر أنستون معا، بعد نهاية قصة زواجهما الشهيرة في عام 2005، حين علمت جينفر العلاقة التي تجمع بين أنجلينا جولي وبراد.