Advertisements
Advertisements
Advertisements

جينفر أنتسون تستقبل براد بت في حفلها الخاص للكريسماس

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 08:42 ص
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
Advertisements

منذ أكثر من 10 أعوام، لم يسبق أن شوهد الثنائي براد بت وجينفر أنستون معا، بعد نهاية قصة زواجهما الشهيرة في عام 2005، حين علمت جينفر العلاقة التي تجمع بين أنجلينا جولي وبراد.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن جينفر أظهرت روح الود بموسم الكريسماس هذا العام، بأن استقبلت للمرة الأولى منذ ذلك الوقت، براد بت في حفل الكريسماس الكبير الذي اقامته بمنزلها.

ووفقا لمصدر مقرب من جينفر أنتسون، فإن الثنائي كانا على اتصال متواصل منذ عيد ميلاد جينفر الأخير، حتى تطور الأمر بأن سمحت لبراد بحضور حفل الكريسماس بمنزلها، والذي حضره عدد كبير من النجوم.

وقالت صحيفة ديلي ميل، أنه من ضمن الحاضرين للحفل، كل من النجمة جوينث بالترو، والنجمة كيت هدسون، والمذيع الشهير جيمي كيمل.
Advertisements

أخبار تهمك

بث حي.. NOW مشاهدة مباراة الهلال و فلامنجو بث مباشر beIN SPORT المفتوحة الهلال هدف رابط HD

منذ حوالي 22 ساعة

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: رمضان صبحي يغيب عن 8 مباريات حاسمة.. ومفاجأة في قضية كهربا.. وإصابة جديدة تضرب صفوف الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

صدمة قبل الكلاسيكو.. برشلونة يفقد نجمه أمام ريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

نجم العين الإماراتي معروض على الأهلي في يناير المقبل

منذ حوالي 5 ساعات

بعد أزمة الأهلي الأخيرة.. مفاجآت فايلر أمام الإسماعيلي

منذ حوالي 18 ساعة

بعد هزيمة الزمالك.. عمرو أديب يوجه رسالة للأهلاوية (فيديو)

منذ يوم

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش ليفربول YALLA ONL

منذ حوالي 22 ساعة

«beIN شوت SALAH» مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر YALLA salah رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع بي ان سبورت المفتوحة

الآن

أخبارالزمالك اليوم الثلاثاء: حقيقة ضم نجم الأهلي.. حسم مصير كارتيرون.. موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة.. كارتيرون يصدم إدارة الزمالك عقب خسارة طلائع الجيش

منذ حوالي 4 ساعات

أزمة جديدة في الأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة جديدة في قضية انتقال كهربا للأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

فايلر يستقر على بديل رمضان صبحي أمام الإسماعيلي

منذ حوالي 11 ساعة

التشكيل المتوقع لكلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. الأهلي يستبدل كهربا بـ"لاعب وسط"

منذ حوالي 19 ساعة

يلا شوت liverpool كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر online ليفربول ضد مونتيري يلا شوت plus كورة HD

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
05:32 ص

مفاجأة.. كارتيرون يصدم إدارة الزمالك عقب خسارة طلائع الجيش

«beIN شوت SALAH» مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر YALLA salah رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع بي ان سبورت المفتوحة

09:26 م

عاجل.. الأهلي يستبدل كهربا بـ"لاعب وسط"

02:41 م

يلا شوت liverpool كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر online ليفربول ضد مونتيري يلا شوت plus كورة HD

09:06 م

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: رمضان صبحي يغيب عن 8 مباريات حاسمة.. ومفاجأة في قضية كهربا.. وإصابة جديدة تضرب صفوف الأهلي

11:44 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status