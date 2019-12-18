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خلال 24 ساعة.. ضبط 1350 سيارة تسير بسرعات جنونية

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 08:35 ص
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أرشيفية
أرشيفية
نورهان ممدوح
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تمكن رجال المرور من ملاحقة السائقين الذين يسيرون بسرعات زائدة عن المعدلات المسموح بها، خاصة بالقرب من مداخل ومخارج القاهرة الكبرى.

وضبطت الإدارة العامة للمرور، 1350 مخالفة خلال 24 ساعة التقطها الرادار بالطرق السريعة.

وتشهد جميع الطرق كثافة فى الخدمات والحملات المرورية لرصد المخالفات بواسطة الرادار للحد من حوادث السير التى تتسبب فيها السرعات الجنونية وعدم التزام السائقين بالسرعات المحددة.

وأكد مصدر بـ"المرور" استمرار الحملات بشكل يومى بواسطة الرادار لرصد سائقى المركبات المخالفين للسرعات المقررة بالطرق، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة اتجاههم.


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