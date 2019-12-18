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تقرير يكشف عن تهاون تركي في عبور اللاجئين إلى أوروبا

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 08:23 ص
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عبور اللاجئين
عبور اللاجئين
وكالات
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نشرت صحيفة "دي فيلت" الألمانية، اليوم الأربعاء، تقرير أوروبي سري، كشف تهاون تركيا في منع قوارب اللاجئين من الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي في الآونة الأخيرة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام ألمانية مؤخرا.

 

وقال التقرير السري، إن خفر السواحل اليوناني أكد أن تركيا لم توقف قوارب اللاجئين التي غادرت من سواحلها باتجاه أوروبا.

 

وأضاف التقرير، أن أكثر من 70 ألف شخص وصلوا من تركيا إلى دول الاتحاد الأوروبي عام 2019، من بينهم نحو 68 ألفا وصلوا إلى اليونان، وحوالي 200 شخص إلى بلغاريا ونحو ألفي أشخاص إلى إيطاليا، وأكثر من 260 إلى قبرص.

 

وبحسب التقرير، تخطى عدد المهاجرين إلى الجزر اليونانية، لأول مرة هذا الشهر حاجز 40 ألف مهاجر، بينما توفر هذه الجزر 8530 مكانا فقط للاستقبال المنتظم للاجئين.

 

وأكد التقرير ارتفاع حالات الدخول غير الشرعية من تركيا إلى الاتحاد الأوروبي من يناير حتى منتصف ديسمبر الجاري، بنسبة 46 بالمئة مقارنة بنفس الفترة الزمنية من العام الماضي.

 

وشكّل الأفغان 30 بالمئة من المهاجرين الذين قدموا من تركيا إلى دول أوروبية خلال هذا العام، وتلاهم السوريون بنسبة 14 بالمئة، ثم الباكستانيون بنسبة 9.5 بالمئة، فالعراقيون بنسبة 8 بالمئة، وأخيرا الأتراك بنسبة 5 بالمئة، حسبما نقلت صحيفة "أحوال" التركية.

 

وتسعى تركيا إلى إعادة توطين اللاجئين السوريين في شمالي سوريا، وقامت مؤخرا بترحيل عدد كبير منهم إلى هذه المناطق بعد عملية عسكرية لاقت إدانة دولية واسعة.

 

ويلزم اتفاق تركي مع الاتحاد الأوروبي، أنقرة، بتأمين حدودها، ومنع وصول مهاجرين إلى دول الاتحاد بشكل غير شرعي، إلا أن تركيا لم تلتزم بهذا الاتفاق.

 

وفي المقابل، تحصل تركيا على دعم بقيمة 6 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي من أجل توفير المساعدات لنحو 4 ملايين لاجئ سوري على أراضيها، نقلًا عن قناة سكاي نيوز عربية.

 

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