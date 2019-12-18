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السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى التبين

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 08:23 ص
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أرشيفية
أرشيفية
نورهان ممدوح
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تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية تابعة لدائرة قسم التبين، حيث انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان دون وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى أحدى الشقق فى التبين، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم إخماد الحريق.
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