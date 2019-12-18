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عاجل.. مصرع 6 وإصابة 9 أشخاص في حادث بسوهاج

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 08:20 ص
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أرشيفية
أرشيفية
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لقي 6 أشخاص مصرعهم فيما أصيب 9 آخرين إثر انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي وتم نقل الجثث والمصابين لمستشفيات أخميم المركزي وسوهاج العام والجامعي

وتلقي اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج إخطارًا يفيد بأنه أثناء سير السيارة رقم محدده "ميكروباص" قيادة حسني م ي ع 33 عامًا سائق ويقيم دائرة مركز سوهاج اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطار الخلفي الأيمن مما أدي لانقلاب وسقوطها بإحدى المنحدرات.

نتج عن الحادث وفاة كل من قائد السيارة و:"أحمد ح ا ع 24 عامًا عامل وخيرت ف ع ا 51 عامًا عامل وحماده م ع ع - سن 42 عامل وجثتان مجهولتان لسيدة وطفلة"، وإصابة كل من: "رضية م خ 65 عامًا ربة منزل ونجل الأولي حسين ع م ا 30 عامًا عامل وحفيد الأولي الطفل أحمد م ع م سنوات ومحمد م خ 26 عامًا عامل وعماد م ع 21 عامًا عامل وفارس م ا 18 عامًا عامل وعثمان ع ع ع 35 عامًا عامل وماري ظ ع 25 عامًا ربة منزل" وطفلة مجهولة الهوية وجميعهم يقيمون دائرة مركز سوهاج "كسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم".

بسؤال المصابين قـرروا بمضمون ما تقدم وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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