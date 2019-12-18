محمود حميدة يكشف سبب غيابة عن مهرجان القاهرة السينمائي

قال الفنان محمود حميدة، أنه سعيد بكل ماحققه في مجال الفن، سواء كان راضي عن العمل أو حتى لا يرضي.







وأضاف لفنان محمود حميدة في لقائه مع برنامج عرب وود.، أن سببب عدم حضوره حفل مهرجان القاهرة السينمائي بدورته 41، هو عدم إرسال إدارة المهرجان دعوة له، لذلك لم يحضر المهرجان.















يشار إلي أن أخر أعمال الفنان محمود حميدة، مسلسل "الأب الروحي" الذي تم عرضه في 2017.











تدور أحداث مسلسل الاب الروحي الجزء الأول حول عائلة كبيرة يسيطر عليها الأب زين العطار (محمود حميدة)، الذي له عدد كبير من الأبناء، حيث يسرد المسلسل علاقة هذا الأب بأبنائه، وكذلك علاقته مع عصابات السلاح والمهربين