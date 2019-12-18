كواليس مسرحية "عطل فني" في موسم الرياض

شارك الفنان شيكو، جمهوره اليوم بصورة، على موقع الصور والفيديوهات "أنستجرام"، من بروفات مسرحية "عطل فني"، والتي من المقرر عرضها في يناير العام المقبل، على مسرح بكر الشدي في منطقة البوليفارد، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض.





وظهر في الصورة الفنان شيكو مع طاقم العمل المسرحي، هشام ماجد، الفنان أكرم حسني و الفنانة الشابة أيتن عامر حيث كتب عليها تعليقا: "صباحكم أنبساط وتفاهه، مسرحية عطل فني"، مع تفاعل من الجمهور في هذة الساعات الأولى من اليوم معلقين: صباح الفل عليكم ويسعد صباحك بالسعادة، صباح النور والسعادة".





موسم الرياض يشهد عرض أكثر من مسرحية مصرية