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تايلور سويفت تحتفل بالعرض الخاص لفيلم Cats

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 07:50 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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احتفلت النجمة تايلور سويفت بالعرض الخاص لفيلم Cats الموسيقي الجديد بحضور إعلامي وجماهيري كبير بقاعة لينكون سنتر بمدينة نيويورك.
ونقلت صحيفة ديلي ميل لقطات من العرض الخاص للفيلم، الذي حضرته بإطلالة انيقة من تصميمات ماركة أوسكار دي لارينتا.
وقالت الصحيفة أن فيلم Cats، يعد من الأفلام الموسيقية وهو مستوحى من رواية شعرية للشاعر الحاصل على جائزة نوبل "تي إس إلليوت".
وكانت الرواية الأصلية التي استوحى منها الفيلم، قد طرحت بعنوان Old Possum's Book of Practical Cats، وسبق أن قدمت في عمل مسرحي تم عرض بالويست إيند بالعاصمة الإنجليزية لندن عام 1981، ومن بعده بمسارح برودواي عام 1982.
وتقدم تايلور بالفيلم شخصية باسم Bombalurina، وهي قطة راقصة ومغنية، أكثر من أي شخصية أخرى في الفيلم.
ولا تعد هذه هي التجربة الأولى لتايلور في مجال التمثيل، حيث سبق لها أن شاركت في بطولة فيلم Valentine's Day، وفيلم The Giver.
تايلور سويفت تحتفل بالعرض الخاص لفيلم Cats
تايلور سويفت تحتفل بالعرض الخاص لفيلم Cats
تايلور سويفت تحتفل بالعرض الخاص لفيلم Cats
تايلور سويفت تحتفل بالعرض الخاص لفيلم Cats
تايلور سويفت تحتفل بالعرض الخاص لفيلم Cats
تايلور سويفت تحتفل بالعرض الخاص لفيلم Cats
تايلور سويفت تحتفل بالعرض الخاص لفيلم Cats
تايلور سويفت تحتفل بالعرض الخاص لفيلم Cats
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