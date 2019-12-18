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«قناة مفتوحة»: مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري المكسيكي بث مباشر beIN سبورت المفتوحة KORA رابط ماتش ليفربول هدف صلاح

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 06:24 ص
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بوابة الفجر
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مشاهدة مباراة ليفربول اليوم في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية والمقامة في قطر في الفترة من 11 إلي 21 ديسمبر الجاري، يحلم محمد صلاح الدولي المصري ونجم ليفربول الإنجليزي فى قيادة فريقه للتتويج ببطولة كأس العالم للأندية والمقامة بقطر الأيام الجارية، من أجل مساعدته فى الحفاظ على جائزة أفضل لاعب فى قارة إفريقيا والتى توج بها اللاعب خلال العاميين الماضيين 2017 و2018.

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بتواجد حصد محمد صلاح الذي قد حقق هذا العام 2019 دوري أبطال أوروبا رفقة فريقه ليفربول بعد التغلب على توتنهام هوتسيبير الإنجليزي فى نهائي البطولة التى أقيم على ملعب واندا ميترو بوليتانو بإسبانيا بهدفين دون رد وكان من نصيب النجم المصري الهدف الأول من ركلة كزاء وكان هداف ليفربول فى البطولة.

بث مباشر ليفربول ومونتيري بينما ساهم محمد صلاح فى جعل ليفربول الموسم الماضي فى المركز الثانى خلف مانشستر سيتي ببطولة الدوري الإنجليزى بعدما سجل 22 هدف حصل بهم على لقب هداف الدوري الإنجليزي للمرة الثانية على التوالي.

بث حي ليفربول ومونتيري المكسيكي ولكن ينافس محمد صلاح اللاعب السنغالي لليفربول ساديو ماني هذا والتى تشير التقارير الصحفية أنه هو الأقرب لحصد الجائزة بعدما حصد أيضا لقب هداف الدوري الإنجليزي برصيد 22 هدف وتقاسمها مع صلاح بجانب مساهمته مه ليفربول ببطولة دوري أبطال أوروبا والتى فاز بها الفريق بجانب قيادة الريدز للفوز بلقب السوبر الأوروبي على حساب تشيلسي الإنجليزي، بجانب حصوله على المركز الثانى ببطولة كأس الأمم الإفريقية بعد الخسارة من الجزائر فى المباراة النهائية.

ويبدأ محمد صلاح مشواره مع ليفربول الإنجليزي ببطولة كأس العالم للأندية اليوم عندما يواجه الريدز نظيره مونتيري المكسيكي ضمن مباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية على ستاد خليفه الدولي فى تمام السابعة ونصف بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف بتوقيت السعودية والتاسعة ونصف بتوقيت الإمارات والسادسة ونصف بتوقيت جرينتش وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 1.

وتسلم جائزة أفضل لاعب فى إفريقيا شهر يناير المقبل فى مدينة الغردقة بمصر.

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