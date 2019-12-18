باحث في الشأن التركي: أيام أردوغان في الحكم "معدودة"

كشف محمد ربيع الديهي، الخبير بالشأن التركي، أن هناك تقارير دولية تتحدث بأن النظام التركي يدفع شهريًا 11 مليون دولار لمليشيات إرهابية في سوريا، خلاف تسهيل مرور الإرهابيين إلى سوريا وإلى ليبيا.





قال "الديهي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، إن النظام التركي يعيش حالة من الانهيار الشديد، بسبب انهيار الاقتصاد التركي، وانكشاف الوجه الحقيقي للرئيس التركي الذي يدعم الإرهاب.





وأوضح الخبير في الشأن التركي، أن نظام أردوغان يتخبط بعد انشقاق أحمد داوود أوغلوا وإنشاء حزب المستقبل، لافتَا إلى أن "اوغلو" رجل سياسية بالأساس وقادر على تغيير الوضع في أنقرة بشكل كبير.





وأكد أن أوروبا أصبحت رافضة للرئيس التركي في ظل سياسته الداعمة للإرهاب في العالم، وخاصة بعد تحوله للتسليح من روسيا.





وأشار إلى أن أيام الرئيس التركي في الحكم أصبحت معدودة، خاصة أن المواطن التركي لديه رغبة في رحيل "أروغان" لمحاسبته على الجرائم التي يقوم بها سواء في الداخل أو الخارج.