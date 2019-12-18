احذر هذه المعطرات.. استشاري أمراض صدرية يكشف خطورتها

كشف الدكتور خالد عز الدين، استشاري الأمراض الصدرية، عن خطورة المعطرات، مؤكدا أن تأثيرها على الجهاز التنفسي لا يقل عن عوادم السيارات.





وقال استشاري الأمراض الصدرية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن المعطرات تحتوي على مواد مثيرة ومهيجة للجهاز التنفسي، ومضرة للغاية، خاصة لمن يعاني من حساسية في الجهاز التنفسي.





وأوضح أن استنشاق المعطرات قد تؤدي إلى أزمات ربوية متكررة، خاصة المعطرات ذات الروائح القوية والنفاذة.





ومن جانب آخر، قال "عز الدين" إن مصل الأنفلونزا متوفر في معهد المصل واللقاح، وهو أحد الوسائل الوقائية للمرضى الذي يعانون من نزلات البرد بشكل كثيرة، خاصة مرضى الربو الشعبي والحساسية.