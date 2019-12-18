Advertisements
Advertisements
Advertisements

"الشتاء أستايل".. أحمد فتحي يداعب جمهوره بصورة كوميدية

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 08:02 ص
Advertisements
بوابة الفجر
أماني سلام
Advertisements
نشر الفنان أحمد فتحي، صورة كوميديا له عبر حسابة الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".


وتفاعل الجمهور مع شكل صورة أحمد فتحي، فهو ظهر بشكل يضحك وخفيف الظل، مما جعل الجمهور تعلق بتعليقات ساخرة من الصورة.


يشار إلي أن الفنان أحمد فتحي، بدأ تصوير مشاهده في فيلم "ديدو" مع النجم كريم فهمي، وتدور أحداثه حول الشاب ديدو الذي يقرر برفقة أصدقائه سرقة العالم الثري "بيومي فؤاد"، الذي يكتشف الأمر ويتمكن من تحويلهم بتجربة من تجاربه إلى عقلة إصبع، فيقعوا في العديد من المفارقات والمغامرات المثيرة
Advertisements

أخبار تهمك

أزمة جديدة في الأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي

منذ حوالي 6 ساعات

بعد هزيمة الزمالك.. عمرو أديب يوجه رسالة للأهلاوية (فيديو)

منذ يوم

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش ليفربول YALLA ONL

منذ حوالي 21 ساعة

يلا شوت liverpool كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر online ليفربول ضد مونتيري يلا شوت plus كورة HD

منذ حوالي 11 ساعة

أخبارالزمالك اليوم الثلاثاء: حقيقة ضم نجم الأهلي.. حسم مصير كارتيرون.. موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري

منذ حوالي 9 ساعات

التشكيل المتوقع لكلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني

منذ ساعة و 6 دقيقة

صحيفة إسبانية تكشف سر استبعاد خماسي برشلونة من الكلاسيكو

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة جديدة في قضية انتقال كهربا للأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

نجم العين الإماراتي معروض على الأهلي في يناير المقبل

منذ حوالي 4 ساعات

«beIN شوت SALAH» مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر YALLA salah رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع بي ان سبورت المفتوحة

الآن

عاجل.. الأهلي يستبدل كهربا بـ"لاعب وسط"

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة.. كارتيرون يصدم إدارة الزمالك عقب خسارة طلائع الجيش

منذ ساعتين و 47 دقيقة

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: رمضان صبحي يغيب عن 8 مباريات حاسمة.. ومفاجأة في قضية كهربا.. وإصابة جديدة تضرب صفوف الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

بث حي.. NOW مشاهدة مباراة الهلال و فلامنجو بث مباشر beIN SPORT المفتوحة الهلال هدف رابط HD

منذ حوالي 21 ساعة

بعد أزمة الأهلي الأخيرة.. مفاجآت فايلر أمام الإسماعيلي

منذ حوالي 17 ساعة

فايلر يستقر على بديل رمضان صبحي أمام الإسماعيلي

منذ حوالي 10 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
09:26 م

«beIN شوت SALAH» مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر YALLA salah رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع بي ان سبورت المفتوحة

عاجل.. الأهلي يستبدل كهربا بـ"لاعب وسط"

02:41 م

يلا شوت liverpool كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر online ليفربول ضد مونتيري يلا شوت plus كورة HD

09:06 م

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: رمضان صبحي يغيب عن 8 مباريات حاسمة.. ومفاجأة في قضية كهربا.. وإصابة جديدة تضرب صفوف الأهلي

11:44 م

مفاجأة جديدة في قضية انتقال كهربا للأهلي

02:34 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status