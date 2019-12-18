"الشتاء أستايل".. أحمد فتحي يداعب جمهوره بصورة كوميدية

نشر الفنان أحمد فتحي، صورة كوميديا له عبر حسابة الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".





وتفاعل الجمهور مع شكل صورة أحمد فتحي، فهو ظهر بشكل يضحك وخفيف الظل، مما جعل الجمهور تعلق بتعليقات ساخرة من الصورة.





يشار إلي أن الفنان أحمد فتحي، بدأ تصوير مشاهده في فيلم "ديدو" مع النجم كريم فهمي، وتدور أحداثه حول الشاب ديدو الذي يقرر برفقة أصدقائه سرقة العالم الثري "بيومي فؤاد"، الذي يكتشف الأمر ويتمكن من تحويلهم بتجربة من تجاربه إلى عقلة إصبع، فيقعوا في العديد من المفارقات والمغامرات المثيرة