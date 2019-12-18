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مفاجأة.. كارتيرون يصدم إدارة الزمالك عقب خسارة طلائع الجيش

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 05:32 ص
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كارتيرون
كارتيرون
عبدالقادر عرابي
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وجه المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك صدمة قوية لإدارة فريقه في أعقاب الخسارة يوم أمس الإثنين من نادي طلائع الجيش.

وذكرت مصادر مطلعة مقربة من النادي الأبيض أن الفرنسي يلوح بالرحيل عن النادي، في ظل الأزمات التي تضرب الفريق في الوقت الحالي.

وتنتشر بين أوساط القلعة البيضاء عدة أزمات تخص مستحقات اللاعبين، وقد بدأت منذ فترة كبيرة.

وبدأ مسلسل أزمات مستحقات اللاعبين بالتونسي حمدي النقاو الذي ترك صفوف القلعة البيضاء، ولاعب منتخب مصر طارق حامد.

وشدد كارتيرون على إدارة الزمالك بسرعة حل تلك الأزمات، حيث أنها تؤثر بشدة على مستوى فريق الكرة في جميع البطولات.

كما طالب الإدارة بعدم بيع أي لاعب في فترة الإنتقالات الشتوية، لا سيما للأندية الخليجية التي تخطب ود نجوم الزمالك بقوة.

وخسر الزمالك يوم أمس الإثنين أمام طلائع الجيش يهدفين مقابل ثلاثة، في الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك حالياً المركز الخامس في الدوري المصري برصيد 13 نقطة.

ويواجه الزمالك نادي سموحة في الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز يوم الجمعةالقادم 20 ديسمبر.

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