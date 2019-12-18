انجي علي: حفلة نهاية هذا العام ... سنة سعيدة جديدة

نشرت الفنانة انجي علي صورة جديدة لها تجمعها بالاعلامية جيهان عبد الله، والاعلامي رامي محسن نجوم راديو اف ام عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".





وكتبت "انجي" على هذه الصورة قائلة: حفلة نهاية هذا العام، سنة جديدة سعيدة.





وعلق احد المتابعين عليها قائلا: منورين الدنيا، ايه الجمال ده.





وفي سياق اخر قدمت "انجي" العديد من الافلام منها صايع بحر، علي سبايسي، الدادة دودي، الالماني، احلام الفتى الطايش، عسكر في المعسكر، سهر الليالي.









وشاركت "انجي" في تقديم عدة برامج المنوعات في عدة قنوات منها "اسهر معانا"، و"الو منوعات".