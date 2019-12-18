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"خلص الكلام".. أحمد السقا من كواليس العنكبوت

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 05:18 ص
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أحمد السقا
أحمد السقا
أماني سلام
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شارك الفنان أحمد السقا، جمهوره بصورة له من فيلم العنكبوت "الذي من المقرر عرضه في عام 2020 وتشارك في بطولتة الفنانة مني زكي.

ونشر السقا، الصورة عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام"وعلق على الصورة قائلاً: "خلص الكلام العنكبوت.


شارك أحمد السقا فى بطولة فيلم "العنكبوت"، كما شارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، منى زكى، ظافر العابدين، ريم مصطفى، يسرا اللوزي، أحمد فؤاد سليم، تأليف محمد ناير، إخراج أحمد نادر جلال، حيث تدور أحداث الفيلم حول الإطار الدرامى الممزوج بالاكشن مما يتسبب فى الإثارة والتشويق، ويددور الفيلم حول تجار المخدرات الذين يتمكنوا من صنع مواد مخدرات جديدة، ثم يقومون ببيعها، ويواجهون العديد من الازمات والمشاكل . يشار إلي أن أخر أعمال الفنان أحمد السقا، مسلسل "ولد الغلابة" الذي تم عرضه في دارما رمضان 2019.
"خلص الكلام".. أحمد السقا من كواليس العنكبوت
"خلص الكلام".. أحمد السقا من كواليس العنكبوت
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