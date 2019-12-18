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مشاهد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع شاهد مباراة REAL MADRID VS BARCELONA

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 05:11 ص
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مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم الاربعاء بث مباشر، موعد مباراة الكلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة والقنوات المفتوحة الناقلة ،حيث ينتظر الملايين متابعةلكلاسيكو الإسباني هذا العام، وخاصة بعدما تم تأجيلها بسبب الأحداث والأوضاع في كتالونيا، وتم تأجيلها من منتصف شهر أكتوبر الماضي إلى يوم 18 ديسمبر 2019، ويفصلنا تقريبا 24 ساعة عن اللقاء الأقوى في العالم، كلاسيكو الكرة الأرضية بين برشلونة وريال مدريد.

بث مباشر ريال مدريد وبرشلونة الليجة الاسبانية تنطلق على ملعب كامب نو في كتالونيا معقل فريق برشلونة ،حيث يدخل ريال مدريد ضيفا ثقيلا في مباراة الكلاسيكو الإسباني في قمة منافسات الليجا الإسبانية ،وذلك اليوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر 2019 في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءا بتوقيت مدينة أبو ظبي.

مشاهدة الكلاسيكو بث مباشر وتتابعون القمة الكروية المُرتبقة بين عملاقي كرة القدم برشلونة وريال مدريد مباشرة وحصريا عبر قناة “بي ان سبورتس 3 – bein sports 3HD” بتعليق عصام الشوالي والتحكيم سيكون للحكم الدولي الإسباني أليخاندرو خوسي هيرنانديز.

مشاهدة ريال مدريد وبرشلونة تساوى الفريقان في النقاط برصيد 35 نقطة لكل منهما، ولكن المركز الأول لصالح برشلونة بفارق الأهداف عن ريال مدريد، وفي الجولة الماضية تعثر برشلونة بتعادل إيجابي ضد ريال سوسيداد، ولكن ريال مدريد أبى أن يخطف الصدارة وقرر أن يؤجل الأمور لمباراة القمة، فقد تعادل ريال مدريد أيضا ضد فالينسيا بهدف لكل منهما.

بث مباشر ريال مدريد وبرشلونة لذلك فهذا الكلاسيكو سيكون مثير للغاية، حيث يريد زين الدين زيدان أن يؤكد على قوته وجاهزيته لحصد الألقاب من جديد مع الملكي ريال مدريد، ويحتاج زيدان ليفوز بالمباراة ليخطف الصدارة من برشلونة، أو على الأقل الخروج بتعادل ثمين من قلب الكامب نو وتظل الأمور على حالها لحين إشعار آخر، وخاصة في ظل الغيابات القوية التي ضربت صفوف الميرينجي ريال مدريد بإصابة هازارد ومارسيلو ومن الصعب أن يكونا جاهزين للقاء القمة.

مشاهدة مواجهة برشلونة وريال مدريد على الجانب الآخر فإن جماهير برشلونة تعلق أملها على ميسي المنقذ والأمل الوحيد، وخاصة في ظل الاستياء من المدرب فالفيردي الذي يكرهه جميع مشجعي ومحبي برشلونة تقريبا، ولكن فالفيردي ربما ينوي مصالحة جماهير كاتلونيا ويجهز خطة جيدة للكلاسيكو ويفوز بأداء جيد على زيدان ويخطف الصدارة ويسعد جماهير البرسا ويقلل من غضبهم وسخطهم عليه.

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