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الهجرة: تنظيم زيارة من المصريين بالخارج لمصابي العمليات الإرهابية بسيناء

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 05:19 ص
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وزيرة الهجرة نبيلة مكرم
وزيرة الهجرة نبيلة مكرم
جرجس ميلاد
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قالت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إنها ليس في منصب شرفي وليست وزارة مؤتمرات، أو وزارة علماء فقط، ولكنها وزارة تهتم بالمواطن المصرى البسيط العامل، عبر التواصل الدائم معهم وحل مشكلاتهم.

وأكدت "مكرم" خلال استضافتها بلقاء خاص، والذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الوزارة تسعى دائما إلى ربط أبناء المصريين بالخارج بالدولة المصرية وإخبارهم بأن هويتهم في البداية والنهاية مصرية خالصة، ويجب أن يفخروا بها أمام الجميع.

وأوضحت أن الوزارة تعقد معسكرا للأطفال المصريين في الخارج بمدينة السلام بشرم الشيخ والتي يحمل اسم "هنعيشها بالمصري" وتم إطلاق 3 معسكرات في ذلك الشأن، مضيفة: "المعسكر اللي جاي في فصل الصيف هيبقي الرابع، المعسكر يتضمن الكثير من الألعاب والأنشطة والمسابقات التي تنمي روح الانتماء لديهم تجاه دولتهم، وبندعوا أبناء الشهداء في شمال سيناء".

وأكدت أنه تم التنسيق مع وزارة الدفاع لإتمام زيارة بين أبناء المصريين في الخارج لمصابي العمليات الإرهابية في شمال سيناء.
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