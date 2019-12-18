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نشوى مصطفى: الجميل قوي والجميل جدًا والجميل خالص (صور)

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 06:53 ص
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بوابة الفجر
روان هيثم محمد
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نشرت الفنانة نشوى مصطفى صورة جديدة لها تجمعها مع الفنان شيكو والفنان اكرم حسني والفنان هشام ماجد عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".


وكتبت "مصطفى" على هذه الصورة قائلة: الجميل قوي والجميل جدا والجميل خالص.



وعلق الفنان "اكرم حسني" عليها قائلا: الجميلة والوحشين.


وبادلته "مصطفى" التعليق قائلة: فشر مين دول اللي وحشين، انتم مشرفين الفن المصري اخلاق عالية ومبدعين من النوع اللي بحق وحقيقي، فرحانة ومتشرفة اني معاكم والله.



وعلق احد المتابعين عليها قائلا: انتي انسانة جميلة جدا، وبحبكم كلكم قوي.



وفي سياق اخر قدمت "مصطفى" العديد من المسلسلات منها حارة العوانس، علي يا ويكا، جراب حواء، نجمة الخليج، صاحب السعادة، اغلال ناعمة، الهلالي سلالم.



وكما شاركت "مصطفى" في العديد من الافلام أيضا منها واحد كابتشينو، ايه النظام، احلام الفتى الطايش، الرجل الابيض المتوسط، بالعربي سندريلا، مندور وعزيزة.
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