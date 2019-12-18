رحمة حسن بصور جديدة لها عبر "إنستجرام"

نشرت الفنانة رحمة حسن مجموعة جديدة من الصور لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".







وظهرت "رحمة" في هذه الصورة بمدرجات سينما جودي مرتدية بنطال من اللون الابيض به بعض الخطوط الرفيعة من اللون الاسود، وتيشيرت من اللون الرصاصي به كلمات باللون الليموني.





ولم تكتب "رحمة" اي تعليق على هذه الصور سوى منشنات لكلا من Judygarland film, the academy.









وعلق احد المتابعين عليها قائلا: قمر ماشاء الله عليكي، ربنا يحفظك.







وفي سياق اخر قدمت "رحمة" العديد من المسلسلات منها المنظومة، انا عشقت، ازمة سكر، وش تاني، الداعية، مش حالة نادرة، ولاد تسعة،سابع جار.







وكما شاركت في عدة افلام منها مصور قتيل، نوارة، العالمي، سمير وشهير وبهير، سمكة وصنارة.