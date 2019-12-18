زيدان يعلن جاهزية فريقة لتحدي برشلونة قبل الكلاسيكو

أعلن المدير الفني لريال مدريد جاهزية فريقة لمواجهة برشلونة غداً الأربعاء 18 ديسمبر في كلاسيكو الأرض المؤجل من الجولة العاشرة.





وتحدث زيدان في المؤتمر الصحفي قبل المباراة قائلاً: " لست قلقاً بخصوص تلك المباراة، تركيزنا منصب فقط غلى أرضية الملعب، تجهزنا بشكل جيد للكلاسيكو نفسياً وبدنياً.





وتابع: " بخصوص تأجيل الكلاسيكو، فأنا غير منشغل بتلك الأمور، ما أركز فيه هو كرة القدم فقط".





وأضاف: " علينا أن نتوجه نحن وبرشلونة سوياً لملعب المباراة، هي مباراة منتظرة من الجميع، أتذكر حينما كنت لاعباً كنا نستعد بشكل خاص لها".





وحول شكوى برشلونة من الأخطاء التحكيمية في مباراة ريال سوسيداد واصل: " لا أعتقد أن مثل هذه الأشياء تؤثر على الكلاسيكو، وأنا غير منزعج من شكاوى برشلونة".





واستطرد: " يجب أن نستمتع بكرة القدم، لن نركز على حكم المباراة، لدينا ما نفعله في المباراة، يجب أن نترك الحكم لعمله".





واستكمل: " لدينا أسلحتنا القادرة على تحقيق الفوز، سنحاول تقديم أفضل نسخة لنا، وبرشلونة لديها ميسي، فهو لاعب كبير".





وأتم: " بيل يتدرب الآن بشكل جيد، ما حدث أصبح من الماضي، برشلونة يقدم موسماً جيداً حتى الآن، سنركز جيداً على ما سنقوم به في المباراة، وهو ما تدربنا عليه جيداً".





ويحتل ريال مدريد وبرشلونة قمة الدوري الإسباني برصيد 35 نقطة لكل منهما، بعد تعادل كلاً منهما مع فالنسيا وريال سوسيداد على الترتيب.