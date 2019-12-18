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هكذا احتفلت أصالة بعيد ميلاد شقيقها الأصغر

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 04:31 ص
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أصالة
أصالة
أماني سلام
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إحتفلت الفنانة السورية أصالة، بعيد ميلاد شقيقها الأصغر الذي يوافق اليوم موجه له رساله خاصة تعبر فيها عن مدي حبها الشديد له.

ونشرت أصالة صورة شقيقها عبر حسابها الشخص بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام"وعلقت على الصورة قائلة "كل سنه وسندي أخي وحبيبي وروح قلبي ونور عيوني بألّف خير الدّنيي بتحلى لمّا بتكون جنبي ، ياأجمل خال لولادي وياأحلى".

يشار إلي أن انتشرت خلال الفترة الماضية اخبار حول أنفصال الفنانة أصالة وزجها المخرج طارق العريان، ولكنها حتى الأن لم تأكد او تنفي الخبر يذكر أن اخر ألبومات أصاله ألبومها " فى قربك" وضم الألبوم " 10 أغانى، هم:"في قربك، نكتة بايخة، مبقاش سر، حاجة متخصكش، جدًا جدًا، جابوا سيرته، حالة كركبة، يوم يومين، سابوك، حيطة صد".
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الكلمات المفتاحية

أصالة

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