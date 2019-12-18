Advertisements
Advertisements
Advertisements

نجم العين الإماراتي معروض على الأهلي في يناير المقبل

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 04:29 ص
Advertisements
فايلر
فايلر
ريهام عبد المحسن
Advertisements
كشفت تقارير صحفية عن تقدم أحد وكلاء اللاعبين بعرض التوجولى لابا كودجو نجم العين الإماراتي على جهاز الكرة بالنادي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكدت التقارير تواصل وكيل أعمال كودجو مع جهاز الكرة في النادي الأهلي لبحث إمكانية الفوز بخدمات اللاعب فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بالإضافة إلى موقف الأهلي من الصفقة.

وذكرت التقارير أن جهاز الكرة بالأهلي عرض لابا كودجو على السويسري رينيه فايلر المدير الفنب للأهلي من أجل مناقشة إمكانية ضمه بالإضافة إلى عرض بعض الفيديوهات الخاصة باللاعب.

وكشفت تقارير صحفية مطلع الشهر الحالي أن الأهلي يخطط في الساعات القليلة القادمة لحسم ملف اللاعبين الذين سيتم الاستغناء عنهم في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة من أجل ضم عناصر جديدة قبل خوض المراحل الحاسمة من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأفادت التقارير بأن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح ستعقد اجتماعاً مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بحضور محمود الخطيب رئيس النادي من أجل حسم هذا الملف.

وأكدت التقارير أنه من المقرر أن يشهد الاجتماع حسم مصير عدد من نجوم الأهلى أبرزهم أحمد الشيخ وصالح جمعة وصلاح محسن والأنجولي جيرالدو والعربي بدر وحسين السيد وعمار حمدي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

رينيه فايلر الدوري المصري الاهلي والالسماعيلي الاهلي الاسماعلي

أخبار تهمك

أخبارالزمالك اليوم الثلاثاء: حقيقة ضم نجم الأهلي.. حسم مصير كارتيرون.. موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يستبدل كهربا بـ"لاعب وسط"

منذ حوالي 14 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ضد مونتيري المكسيكي بث مباشر اليوم في كأس العالم للأندية 2019 بدون تقطيع

منذ حوالي 7 ساعات

بث حي.. NOW مشاهدة مباراة الهلال و فلامنجو بث مباشر beIN SPORT المفتوحة الهلال هدف رابط HD

منذ حوالي 18 ساعة

أخبار برشلونة اليوم: استبعاد 5 لاعبين أمام الريال وتصريح مثير من ميسي قبل الكلاسيكو وزيدان يفجر مفاجأت بقائمة ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

يلا شوت liverpool كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر online ليفربول ضد مونتيري يلا شوت plus كورة HD

منذ حوالي 8 ساعات

صحيفة إسبانية تكشف سر استبعاد خماسي برشلونة من الكلاسيكو

منذ حوالي 7 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: رمضان صبحي يغيب عن 8 مباريات حاسمة.. ومفاجأة في قضية كهربا.. وإصابة جديدة تضرب صفوف الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

«beIN شوت SALAH» مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر YALLA salah رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع بي ان سبورت المفتوحة

الآن

مفاجأة جديدة في قضية انتقال كهربا للأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

بعد هزيمة الزمالك.. عمرو أديب يوجه رسالة للأهلاوية (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

صدمة جديدة للأهلي في صفقة بليسينج إليكي (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

حارس الطلائع: هدف مصطفى محمد غير صحيح

منذ يوم

فايلر يستقر على بديل رمضان صبحي أمام الإسماعيلي

منذ حوالي 6 ساعات

بعد أزمة الأهلي الأخيرة.. مفاجآت فايلر أمام الإسماعيلي

منذ حوالي 14 ساعة

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش ليفربول YALLA ONL

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

الأهلي يرصد التعاقد مع نجم سموحة في يناير

حقيقة تجدد مفاوضات الأهلي مع لابا كودجو

بأمر رينيه فايلر.. صفقة الموسم في الأهلي

أخبار الأهلي اليوم الجمعة: شرط فايلر للابقاء على صالح جمعة وتحديد بديل أزارو من الدوري الإماراتي وصفقة الموسم تقترب

الأهلي يسعى لضم مهاجم أجنبي في يناير المقبل

أخبار الأهلي اليوم الأحد: صفقة الموسم تقترب.. ومهاجم لاتيني في الطريق..وانقلاب فايلر على ثنائي الفريق

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
09:26 م

«beIN شوت SALAH» مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر YALLA salah رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع بي ان سبورت المفتوحة

يلا شوت liverpool كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر online ليفربول ضد مونتيري يلا شوت plus كورة HD

09:06 م

عاجل.. الأهلي يستبدل كهربا بـ"لاعب وسط"

02:41 م

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: رمضان صبحي يغيب عن 8 مباريات حاسمة.. ومفاجأة في قضية كهربا.. وإصابة جديدة تضرب صفوف الأهلي

11:44 م

مفاجأة جديدة في قضية انتقال كهربا للأهلي

02:34 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status