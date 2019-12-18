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نجم برشلونة يقترب من ميلان في يناير المقبل

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 04:28 ص
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برشلونة
برشلونة
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إيطالية أن أحد نجوم برشلونة وافق على الرحيل إلى ميلان في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأفاد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي بأن الفرنسي جان كلير توديبو نجم دفاع برشلونة منح مسئولي ميلان الضوء الأخضر للانتقال إلى سان سيرو هذا الموسم.

وأكد الموقع الإيطالي أن ما ينقص الصفقة حاليًا هو توصل ميلان وبرشلونة إلى اتفاق نهائي حول قيمة الصفقة.

كما أوضحت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة حدد مبلغ 12 مليون يورو من أجل التخلي عن نجمه وأنه هناك جلسة مرتقبة بين مسئولي الناديين للتفاوض على السعر النهائي للصفقة.

وذكرت التقارير الصحفية أن توديبو لا يحصل على مساحة للمشاركة مع برشلونة هذا الموسم، حيث يتفوق عليه في ترتيب المدافعين كلا من جيرارد بيكي وكليمنت لينجليت وصامويل أومتيتي.

وحدد برشلونة الإسباني في الشهر الماضي بديل الفرنسي صامويل أومتيتي مدافع الفريق لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن برشلونة يستهدف التعاقد مع السلوفاكي ميلان سكرينيار مدافع نادي إنتر ميلان الإسباني في يناير القادم.

وأكدت الصحيفة أن نادي برشلونة يرغب في التعاقد مع سكرينيار في الشتاء القادم ليكون بديلا للمدافع أومتيتي.

وأشارت الصحيفة إلى أن سكرينيار سيكون بديلا لأومتيتي بسبب كثرة إصاباته مع الفريق حيث أن ركبته أصبحت لا تتحمل الحمل الذي تحتاجه المباريات والتدريبات والعملية الجراحية لا تعتبر حل بالنسبة له.

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الكلمات المفتاحية

ميلان برشلونة الدوري الايطالي الدوري الاسباني

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