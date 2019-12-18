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ريال مدريد يرصد 100 مليون يورو لضم موهبة الدوري الفرنسي

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 03:42 ص
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ريال مدريد
ريال مدريد
علي ماهر حلمى
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رصدت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني بقيادة فلورنتينو بيريز مبلغ قدره 100 مليون يورو لضم جوهرة الدوري الفرنسي الممتاز متوسط ميدان نادي رين إدواردو كامافينجا من أجل التوقيع معه قبل نظيره فريق برشلونة حسب نشرته العديد من التقارير الفرنسية.

وقالت صحيفة ليكيب الفرنسية أن ريال مدريد يطارد كامافينجا وذلك بعد ظهوره بمستوى لافت للأنظار مع في وسط ناديه رين الفرنسي حيث أن إدارة الميرينجي بدأت مفاوضات جس نبض النادي الفرنسي، على أمل التوصل إلى اتفاق يضمن انتقال صاحب الـ17 عامًا إلى ملعب سانتياجو بيرنابيو الدولي بالعاصمة الإسبانية مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأضافت الصحيفة الفرنسية الشهيرة:"نادي ريال مدريد الإسباني سيعرض على رين حوالي 100 مليون يورو، وهو مبلغ من الصعب رفضه في لاعب لم يتجاوز 17 عاما في الوقت ذاته هناك نية داخل مجلس إدارة رين تتجه نحو الإبقاء على صاحب القدم اليسرى، إلا أن الريال على استعداد لإغراء نظيره الفرنسي بمبلغ لا يقاوم وسط اهتمام كبير أيضا من نادي برشلونة الاسباني.

ويعد اللاعب الأنجولي الأصل والفرنسي الجنسية كامافينجا صاحب السابعة عشر عاما هو أحد أبرز المواهب في الدوريات الأوربية الكبري حيث يقدم موسم استثنائي في الدوري الفرنسي الممتاز ليصبح محط أنظار العديد من الأندية الأوربية الكبري مثل نادي برشلونة و ريال مدريد الإسباني حيث يقود فريقه رين إلى المركز الرابع بجدول ترتيب البطولة الفرنسية.

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