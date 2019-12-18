Advertisements
Advertisements
Advertisements

"أحلى هدية إني أدعيلك".. إيمي طلعت تحتفل بالذكرى الأولى لميلاد والدها

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 03:45 ص
Advertisements
بوابة الفجر
روان هيثم محمد
Advertisements
نشرت الفنانة ايمي طلعت زكريا صورة لوالدها الفنان الراحل طلعت زكريا محتفلة بالذكرى الاولى لميلاده عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



وكتبت "ايمي" على هذه الصورة قائلة: احلى هدية ليك في عيد ميلادك انهاردة اني ادعيلك بالرحمة انا وكل اللي بيحبوك يا نبض قلبي وحبيبي.



واضافت "ايمي" قائلة: 18 ديسمبر 2019، ربنا يرحمك اللهم امين كل عيد وانت في الجنة.



وعلق احد المتابعين عليها قائلا: الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، فنان عظيم خسروا الفن المصري.


وفي سياق اخر يذكر أن "زكريا" له العديد من الأعمال السينمائية الناجحة منها طباخ الريس، أبو علي، سيد العاطفي و حريم كريم.



ورحل "زكريا " عن عالمنا يوم الثلاثاء الماضي، عن عمر ناهز ال 58 عاما بعد صراع مع المرض في احدى المستشفيات الخاصة بمدينة 6 أكتوبر ، وشيع جثمانه عقب صلاة ظهر أمس الأربعاء، من مسجد العمري منطقة العطارين في مسقط رأسه بمحافظة الإسكندرية.
"أحلى هدية إني أدعيلك".. إيمي طلعت تحتفل بالذكرى الأولى لميلاد والدها
"أحلى هدية إني أدعيلك".. إيمي طلعت تحتفل بالذكرى الأولى لميلاد والدها
Advertisements

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة ليفربول ضد مونتيري المكسيكي بث مباشر اليوم في كأس العالم للأندية 2019 بدون تقطيع

منذ حوالي 6 ساعات

«beIN شوت SALAH» مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر YALLA salah رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع بي ان سبورت المفتوحة

الآن

صحيفة إسبانية تكشف سر استبعاد خماسي برشلونة من الكلاسيكو

منذ حوالي 6 ساعات

بعد هزيمة الزمالك.. عمرو أديب يوجه رسالة للأهلاوية (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

صدمة جديدة للأهلي في صفقة بليسينج إليكي (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

الإصابة تحرم الأهلي من خدمات رمضان صبحي في 8 مباريات حاسمة

منذ حوالي 10 ساعة

أخبارالزمالك اليوم الثلاثاء: حقيقة ضم نجم الأهلي.. حسم مصير كارتيرون.. موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: رمضان صبحي يغيب عن 8 مباريات حاسمة.. ومفاجأة في قضية كهربا.. وإصابة جديدة تضرب صفوف الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بث حي.. NOW مشاهدة مباراة الهلال و فلامنجو بث مباشر beIN SPORT المفتوحة الهلال هدف رابط HD

منذ حوالي 17 ساعة

بعد أزمة الأهلي الأخيرة.. مفاجآت فايلر أمام الإسماعيلي

منذ حوالي 13 ساعة

أخبار برشلونة اليوم: استبعاد 5 لاعبين أمام الريال وتصريح مثير من ميسي قبل الكلاسيكو وزيدان يفجر مفاجأت بقائمة ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة جديدة في قضية انتقال كهربا للأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الأهلي يستبدل كهربا بـ"لاعب وسط"

منذ حوالي 13 ساعة

فايلر يستقر على بديل رمضان صبحي أمام الإسماعيلي

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش ليفربول YALLA ONL

منذ حوالي 16 ساعة

يلا شوت liverpool كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر online ليفربول ضد مونتيري يلا شوت plus كورة HD

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
09:26 م

«beIN شوت SALAH» مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر YALLA salah رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع بي ان سبورت المفتوحة

يلا شوت liverpool كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر online ليفربول ضد مونتيري يلا شوت plus كورة HD

09:06 م

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: رمضان صبحي يغيب عن 8 مباريات حاسمة.. ومفاجأة في قضية كهربا.. وإصابة جديدة تضرب صفوف الأهلي

11:44 م

عاجل.. الأهلي يستبدل كهربا بـ"لاعب وسط"

02:41 م

أخبارالزمالك اليوم الثلاثاء: حقيقة ضم نجم الأهلي.. حسم مصير كارتيرون.. موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري

11:43 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status