"أحلى هدية إني أدعيلك".. إيمي طلعت تحتفل بالذكرى الأولى لميلاد والدها

نشرت الفنانة ايمي طلعت زكريا صورة لوالدها الفنان الراحل طلعت زكريا محتفلة بالذكرى الاولى لميلاده عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".







وكتبت "ايمي" على هذه الصورة قائلة: احلى هدية ليك في عيد ميلادك انهاردة اني ادعيلك بالرحمة انا وكل اللي بيحبوك يا نبض قلبي وحبيبي.







واضافت "ايمي" قائلة: 18 ديسمبر 2019، ربنا يرحمك اللهم امين كل عيد وانت في الجنة.







وعلق احد المتابعين عليها قائلا: الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، فنان عظيم خسروا الفن المصري.





وفي سياق اخر يذكر أن "زكريا" له العديد من الأعمال السينمائية الناجحة منها طباخ الريس، أبو علي، سيد العاطفي و حريم كريم.







ورحل "زكريا " عن عالمنا يوم الثلاثاء الماضي، عن عمر ناهز ال 58 عاما بعد صراع مع المرض في احدى المستشفيات الخاصة بمدينة 6 أكتوبر ، وشيع جثمانه عقب صلاة ظهر أمس الأربعاء، من مسجد العمري منطقة العطارين في مسقط رأسه بمحافظة الإسكندرية.