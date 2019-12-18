كورة لايف MATCH liverpool مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش ليفربول monterrey

مشاهدة مواجهة الليفر اليوم بكأس العالم للأندية بث مباشر ليفربول يستعد ملعب المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة، لاستقبال مباراة صعبة ونارية بين ليفربول الإنجليزي ضد مونتيري المكسيكي، اليوم الأربعاء 18 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات دور النصف نهائي كأس العالم للأندية.





مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري المكسيكي بدون توقف ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي بقيادة الألماني يورجن كلوب المدير الفني، لتحقيق الفوز والصعود لنهائي البطولة للمرة الثانية في تاريخه، والتتويج باللقب العالمي للمرة الأولى في تاريخه بعدما فشل في حصد لقب عام 200.





موعد مباراة ليفربول ضد مونتيري المكسيكي بمونديال الأندية | مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري المكسيكي





وتُقام مباراة ليفربول ضد مونتيري المكسيكي، مساء اليوم الأربعاء 18 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.





القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد مونتيري المكسيكي بدوري أبطال أوروبا | مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري المكسيكي





وتُذاع مباراة ليفربول ضد مونتيري المكسيكي، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، beIN SPORTS HD الناقل الحصري لمسابقات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".





ويطمح ليفربول، لتحقيق لقب بطولة كأس العالم للأندية، بعدما قدم مستوى مميز بالموسم الجاري، وأصبح متصدرًا ترتيب الدوري بالإضافة إلى تأهله أوروبيًا.





أما على الجانب الآخر، يدخل مونتيري المكسيكي بقيادة الأرجنتيني أنطونيو محمد المدير الفني، وهو طامحًا في تحقيق مفاجأة كبيرة لدى مشجعينه، ورغبته في تحقيق الفوز للدور النهائي وضمان ميدالية بمشاركته.

التشكيل المتوقع للفريقين





ومن المنتظر أن يبدأ يورجن كلوب بتشكيل مكون من | مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري المكسيكي





حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: أندي روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: جيمس ميلنر - جوردان هندرسون - فينالدوم - محمد صلاح.

خط الهجوم: روبيرتو فيرمينو - ساديو ماني.





أما عن تشكيل مونتيري فمن المتوقع أن يدخل أنطونيو محمد المدير الفني بقوام يتكون من:-

حراسة المرمى: مارسيلو باروفيرو.

خط الدفاع: ليونيل فانجيوني - نيكولاس سانشيز - سيزار مونتيس - ستيفان ميدينا.

خط الوسط: كارلوس رودريجيز - سيلسو أورتيز

خيسوس جالاردو - رودولفو بيتزارو.

خط الهجوم: دورلان بابون - فينسنت يانسين.



