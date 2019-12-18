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«يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش liverpool جودة متعددة NOW

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 03:18 ص
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بوابة الفجر
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بث مباشر ليفربول ومونتيري اليوم الاربعاء بث مباشر يستضيف ملعب خليفة لقاء قوي اليوم ومنتظر يجمع بين ليفربول الإنجليزي ومونتيري المكسيكي ضمن مباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية والمقامة بقطر، فى لقاء سيقوده الحكم روبيرتو فارجاس وتنتظر الجماهير مشاهدة ليفربول الإنجليزي بقيادة محمد صلاح فى كأس العالم للأندية.

بث مباشر مواجهة ليفربول ومونتيري موعد مباراة ليفربول ومونتيري بكأس العالم للأندية

مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري ينتظر عشاق كرة القدم اليوم مباراة ليفربول الإنجليزي ومونتيري المكسيكي ضمن مباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية والتى ستقام فى تمام السابعة ونصف بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف بتوقيت السعودية والتاسعة ونصف بتوقيت الإمارات والسادسة ونصف بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومونتيري بكأس العالم للأندية | مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري

تقام مباراة ليفربول الإنجليزي ومونتيري المكسيكي فى تمام السابعة ونصف بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف بتوقيت السعودية والتاسعة ونصف بتوقيت الإمارات والسادسة ونصف بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 1 الناقل الحصري لمباريات كأس العالم للأندية.

مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري | التشكيل المتوقع لفريق ليفربول الإنجليزي أمام مونتيري المكسيكي
حراسة المرمى : اليسون بيكر
خط الدفاع : أرنولد، جوميز، فان دايك، روبيرتسون
خط الوسط : هندرسون، فاينالدوم، نابي كيتا
خط الهجوم : محمد صلاح، فيرمينو، ساديو مانى

مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري | وبالطبع يعد النجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر هو العنصر الأهم والأبرز فى تشكيل المدرب الألمانى للريدز يورجن كلوب ومعه النجم السنغالي ساديو مانى و البرازيلي روبيرتو فيرمينو.

التشكيل المتوقع لفريق مونتيري المكسيكي أمام ليفربول الإنجليزي
حراسة المرمى : بورافيرو
خط الدفاع : مدينا، مونتس، سانشيز، فانجويني
خط الوسط : جونزاليس، رودريجيز، بابون، بيزارو، جالاردو
خط الهجوم : فونس

بينما فريق مونتيري المكسيكي يصم العديد من العناصر المميزة التى بإمكانها تشكيل خطورة على ليفربول وأهمهم المهاجم الأرجنتيني روجيليو فونيس ومعه كارلوس رودريجيز لاعب الوسط.

ويذكر أن فريق فلامنجو البرازيلي تغلب على الهلال السعودي بثلاثبة لهدف وصعد للمباراة النهائية لينتظر الفائز من مباراة ليفربول ومونتيري.
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