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"خايفة قوي".. شقيقة هنا الزاهد بغرفة العمليات (فيديو)

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 05:33 ص
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هنا الزاهد
هنا الزاهد
روان هيثم محمد
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نشرت الفنانة هنا الزاهد فيديو لشقيقتها فرح الزاهد وهي بالمستشفى تخضع لعملية عبر خاصية استوري عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



وظهرت "فرح" في هذه الصورة مرتدية زي غرفة العمليات، واجريت اليها هنا سؤالا قائلة: احساسك ايه وانتي داخلة العملية، خايفة وبادلتها "فرح" الرد قائلة: مبسوطة قوي، خايفة.



على صعيد آخر شاركت "الزاهد" في العديد من الأفلام منها المشخصاتي، عقدة الخواجة، خطة جيمي، بني أدم، قصة حب.


وقدمت "الزاهد" العديد من المسلسلات منها فرق توقيت، مولانا العاشق، البيوت أسرار، في الالاند، الواد سيد الشحات.


وتدور أحداث مسلسل "الواد سيد الشحات" حول شاب فقير يتزوج من فتاة غنية، وياخذ المسلسل مجراه في الاطار الكوميدي، ومفاجأة الشاب بمن يطاردونه بسبب مبلغ 6 ملايين دولار أحد، تم النصب عليهم وأخذ المبلغ ويحاولون استراداد المبلغ مرة أخرى.
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الكلمات المفتاحية

هنا الزاهد فرح الزاهد

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