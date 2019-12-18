إلهام شاهين ويسرا وخالد الصاوي في أحدث ظهرو لهم (صور)

نشرت الفنانة الهام شاهين صورة جديدة لها تجمعها بالفنان أمير شاهين، والفنان خالد الصاوي والفنانة يسرا اللوزي عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".







وكتبت "شاهين" على هذه الصورة قائلة: مبروك أمير شاهين، و أحمد هلال العيد الثاني لشركة c connect، ربنا يوفقكم.







وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: "الف مبروك، عسل وسكر وشربات منورة الدنيا كلها يا قمر بحبك جدا.







وعلى صعيد أخر قدمت "شاهين" العديد من الافلام منها الهروب الى القمة، موعد على الرئيس، ايام الغضب، الاوهام، لعبة القتل، مدرسة الحب، رجال بلا ثمن، فرسان اخر الزمن.









وشاركت "شاهين" في العديد من المسلسلات منها بنت افندينا، مكان في القلب، مسالة مبدا، بنات افكاري، نجمة الجماهير، غلطة العمر، الكومي، دوامة الحياه.