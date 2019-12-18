وزيرة الهجرة تكشف تفاصيل مبادرة "هيا بنا نصلي" (فيديو)



وأكدت وزيرة الهجرة خلال مقابلة على قناة "إكسترا نيوز"، أن هذه المبادرة تعطى رسالة بأن الدولة المصرية تؤكد على احترام الأديان وقبول الآخر.



ووجهت وزيرة الهجرة، الشكر للواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لإتاحة الفرصة ودعوتها في ملتقى "هيا بنا نصلي"، مؤكدة أنه تتجلى بها الروح والصورة المصرية الجميلة.



وأشارت إلى أنها دعت شباب العالم، خلال مشاركتها بالمنتدى إلى زيارة الغرفة الموجودة بدير سانت كاترين، التي حدث بها التجلي الفعلي عندما كلم الله سيدنا موسى، لافتة إلى ركوعها مباشرة عند دخول الحجرة من الهيبة المحيطة بالمكان، على حد ذكرها.



وانتهت أمس الثلاثاء فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، بمدينة شرم الشيخ، والذي انطلق السبت الماضي، بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة أكثر من 7 آلاف شاب من 196 دولة، والعديد من القادة والشخصيات البارزة حول العالم.



ودشن منتدى شباب العالم فعاليات جديدة ثرية ومتنوعة، فشهد العام الجاري للمرة الأولى إطلاق منصة INSPIRE. D، وحاضنات أعمال منتدى شباب العالم WYF LABS، إضافة لاستمرار فعالياته الثرية والمتنوعة التي انطلقت في العام الماضي 2018 مثل مسرح شباب العالم، والمنطقة الحرة FREEDOM.E، ونموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط MUFM.



كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، تفاصيل مبادرة "هيا بنا نصلي"، مشيرة إلى أنها عبارة عن ملتقى تنظمه محافظة جنوب سيناء، وهذا الملتقى يتحدث عن الحضارات والأديان.