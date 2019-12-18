Advertisements
Advertisements
Advertisements

"كول كورة" مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين REAL MADRID VS BARCELONA

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 02:43 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم بث حي الريال ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن نجم نادي برشلونة الإسباني ومنتخب البرازيل آرثر ميلو سيغيب رسمياً عن مواجهة ريال مدريد غداً الأربعاء في الكلاسيكو المؤجل منذ أكتوبر الماضي.

بث مباشر ريال وبرشلونة بدون تقطيع | وأصيب اللاعب منذ فترة كبيرة في عضلات الفخذ، وغاب عن برشلونة منذ ثلاثة أسابيع.

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد وكانت آخر مشاركات آرثر مع النادي الكتالوني أمام أتليتيكو مدريد مطلع هذا الشهر، والتي انتهت بفوز البارسا بهدف نظيف.

بث مباشر الريال والبرسا وأفادت التقارير الطبية أن عودة صاحب الـ 23 عاماً ستكون بحلول العام الجديد 2020، وبالتالي سيغيب رسميا عن الكلاسيكو المقرر له غداً الأربعاء.

ولعب آرثر تسع مباريات في الدوري الإسباني هذا الموسم، حيث سجل هدفين، وقدم ثلاثة تمريرات حاسمة.
وتعادل برشلونة أمام ريال سوسيداد في آخر مواجهاته في الدوري الإسباني، وبالمثل تعادل ريال مدريد أمام فالنسيا في الدوري الإسباني.

وتقام المباراة مساء الغد الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، في ملعب كامب نو بمدينة برشلونة.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 35 نقطة، بفارق الأهداف أمام ريال مدريد صاحب المركز الثاني، وذلك بعد مرور 16 جولة من الليجا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

يلا شوت بث مباشر ريال مدريد وبرشلونة نتيجة مباراة ريال مدريد اليوم نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد نتيجة مباراة برشلونة اليوم مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم مشاهدة مباراة ريال مدريد الان مشاهدة مباراة ريال مدريد مشاهدة مباراة برشلونة وريال بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة مباشر مشاهدة مباراة برشلونة اليوم يوتيوب مشاهدة مباراة برشلونة اليوم مباشر مشاهدة مباراة برشلونة اليوم بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة اليوم الاسطورة مشاهدة مباراة برشلونة الان مباشر مباراه برشلونة مباشر مباراة الريال وبرشلونة كورة لايف ريال مدريد كورة ستار ماتش ريال مدريد

أخبار تهمك

أخبارالزمالك اليوم الثلاثاء: حقيقة ضم نجم الأهلي.. حسم مصير كارتيرون.. موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: رمضان صبحي يغيب عن 8 مباريات حاسمة.. ومفاجأة في قضية كهربا.. وإصابة جديدة تضرب صفوف الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت liverpool كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر online ليفربول ضد مونتيري يلا شوت plus كورة HD

منذ حوالي 6 ساعات

صدمة جديدة للأهلي في صفقة بليسينج إليكي (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

«beIN شوت SALAH» مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر YALLA salah رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع بي ان سبورت المفتوحة

الآن

مشاهدة مباراة ليفربول ضد مونتيري المكسيكي بث مباشر اليوم في كأس العالم للأندية 2019 بدون تقطيع

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يستقر على بديل رمضان صبحي أمام الإسماعيلي

منذ حوالي 5 ساعات

بث حي.. NOW مشاهدة مباراة الهلال و فلامنجو بث مباشر beIN SPORT المفتوحة الهلال هدف رابط HD

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الأهلي يستبدل كهربا بـ"لاعب وسط"

منذ حوالي 13 ساعة

أخبار برشلونة اليوم: استبعاد 5 لاعبين أمام الريال وتصريح مثير من ميسي قبل الكلاسيكو وزيدان يفجر مفاجأت بقائمة ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

الإصابة تحرم الأهلي من خدمات رمضان صبحي في 8 مباريات حاسمة

منذ حوالي 10 ساعات

بعد أزمة الأهلي الأخيرة.. مفاجآت فايلر أمام الإسماعيلي

منذ حوالي 12 ساعة

صحيفة إسبانية تكشف سر استبعاد خماسي برشلونة من الكلاسيكو

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش ليفربول YALLA ONL

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة جديدة في قضية انتقال كهربا للأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

بعد هزيمة الزمالك.. عمرو أديب يوجه رسالة للأهلاوية (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
09:26 م

«beIN شوت SALAH» مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر YALLA salah رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع بي ان سبورت المفتوحة

يلا شوت liverpool كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر online ليفربول ضد مونتيري يلا شوت plus كورة HD

09:06 م

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: رمضان صبحي يغيب عن 8 مباريات حاسمة.. ومفاجأة في قضية كهربا.. وإصابة جديدة تضرب صفوف الأهلي

11:44 م

عاجل.. الأهلي يستبدل كهربا بـ"لاعب وسط"

02:41 م

أخبارالزمالك اليوم الثلاثاء: حقيقة ضم نجم الأهلي.. حسم مصير كارتيرون.. موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري

11:43 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status