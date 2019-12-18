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الغندور: الفار لم ينجح في القضاء على أخطاء الحكام

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 02:39 ص
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جمال الغندور
جمال الغندور
ريهام عبد المحسن
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انتقد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام تقنية استخدام الفار في المباريات وأكد أنها لم تنجح في القضاء على أخطاء الحكام.

وقال الغندور في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر:"المباريات لا تدار بحب أو كره الأندية للحكام والحساب يكون بالخطأ الفني".

وأضاف :"لن نستعين بحكام أجانب في مباريات الدوري ولكن سنستعين بحكام عرب وذلك وفقًا لاتفاقية مع الاتحادات العربية".

واختتم الغندور تصريحاته قائلاً :"الفار لم ينجح في القضاء أخطاء الحكام وما حدث في ديربي المحلة ليس دخل لحكم المباراة فيه".

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الكلمات المفتاحية

الكرة المصرية الفار الغندور الدوري المصري

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