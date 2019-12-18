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«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط ماتش الريال beIN SPORTS

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 02:33 ص
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بوابة الفجر
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مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم الاربعاء بث مباشر بدون توقف يفتح ستاد "الكامب نو" أبوابه مساء اليوم الأربعاء 18 / 12 / 2019، لاستقبال المواجهة النارية بين ريال مدريد وبرشلونة في لقاء الكلاسيكو الاسباني، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة من عمر بطولة الدوري الاسباني الممتاز بالموسم الحالي 2019 – 2020.

بث مباشر ريال مدريد وبرشلونة ترتيب الفريقين في الدوري الاسباني قبل لقاء الكلاسيكو:

يدخل فريق برشلونة مباراة الكلاسيكو الاسباني وفي جعبته 35 نقطة يعتلي بها صدارة ترتيب الدوري الاسباني بالموسم الحالي، متفوقا بفارق الأهداف فقط عن فريق ريال مدريد صاحب المركز الثاني، ويبحث كلا الفريقين عن تحقيق الانتصار في لقاء اليوم من أجل الانفراد بصدارة الترتيب.

بث مباشر الكلاسيكو موعد مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة اليوم:

تقام مباراة الكلاسيكو الاسباني بين برشلونة وريال مدريد اليوم الأربعاء 18 – 12 – 2019 في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والثانية عشر مساءًا بتوقيت مدينة أبوظبي، والثامنة مساءًا بالتوقيت العالمي جرينتش.

التشكيلة المتوقعة لفريقي برشلونة وريال مدريد في الكلاسيكو:
- تشكيل ريال مدريد:
حراسة المرمي: تيبو كورتوا
خط الدفاع: فيرلاند ميندي – سيرجيو راموس – رافائيل فاران – داني كارباخال
خط الوسط : توني كروس – كاسيميرو – فيديريكو فالفيردي
خط الهجوم: إيسكو – كريم بنزيما – جاريث بيل
- تشكيل برشلونة:

حراسة المرمي: تير شتيجن

خط الدفاع: جوردي ألبا – كليمون لونجليه – جيرارد بيكيه – سيرجي روبيرتو
خط الوسط: فرينكي دي يونج – سيرجيو بوسكيتس – إيفان راكيتيتش
خط الهجوم: أنطوان جريزمان – لويس سواريز – ليونيل ميسي

مشاهدة قمة الليجا الريال والبرسال ويمكنكم متابعة البث التليفزيوني الحصري لمباراة برشلونة وريال مدريد عبر قناة BEIN SPORTS HD 3 بتعليق عربي للمعلق التونسي عصام الشوالي، كما يمكن مشاهدة بث مباشر للمباراة عبر روابط البث المباشر المتوفرة عبر موقعنا الفجر الرياضي.

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