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«كورة ستار BEIN» مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط البرسا بث حي REAL beIN SPORT

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 02:32 ص
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بوابة الفجر
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بث مباشر ريال مدريد وبرشلونة مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم الأربعاء بدون توقف، يستعد عشاق الكرة حول العالم لمتابعة كلاسيكو الارض الذي يجمع بين فريقي برشلونة ضد ريال مدريد على ملعب الكامب نو لحساب مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم .

مشاهدة قمة الريال والبرسا وفي السطور التالية يسلط معكم " الفجر الرياضي " الضوء على آخر إستعدادات الفريقين للمباراة بالإضافة إلى توقيتها والقنوات التي ستقوم بنقلها على الهواء مباشرةً.

بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد في كلاسكيو الارض

مشاهدة ريال مدريد وبرشلونة البداية مع البارسا الذي سقط في فخ التعادل مع مضيفه فريق نادي ريال سوسيداد بهدفين لكل فريق في الجولة الماضية من الليجا وفوت على نفسه فرصة الإنفراد بالصدارة وهو الأمر ذاته الذي حققه الريال بعد السقوط في الميستايا والعودة بنقطة يتيمة بعد التعادل مع فالنسيا.

ومن المنتظر ان تنطلق المباراة بين الفريقين في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة السابعة مساءًا بالتوقيت العالمي لمنطقة جرينيتش +GMT

بينما ستكون المباراة متاحة على الهواء مباشرةً عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 ويعلق عليها باقة من ألمع المعلقين العرب أمثال عصام الشوالي وروؤف خليف وحفيظ دراجي وعلي محمد علي وغيرهم .

ويمكن لرواد الفجر الرياضي متابعة المباراة بجودة عالية تقنية إتش دي بدون تقطيع عبر روابط البث المباشر التي سنوفرها لكم قبل بداية المباراة بدقائق فإنتظرونا .

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