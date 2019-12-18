كيفية مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد مجانًا اليوم في الدوري الإسباني| موعد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة بث مباشر live

يستعد عشاق الكرة حول العالم لمتابعة كلاسيكو الارض الذي يجمع بين فريقي برشلونة ضد ريال مدريد على ملعب الكامب نو لحساب مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم .





وفي السطور التالية يسلط معكم " الفجر الرياضي " الضوء على آخر إستعدادات الفريقين للمباراة بالإضافة إلى توقيتها والقنوات التي ستقوم بنقلها على الهواء مباشرةً.





مباراة برشلونة وريال مدريد في كلاسكيو الارض





البداية مع البارسا الذي سقط في فخ التعادل مع مضيفه فريق نادي ريال سوسيداد بهدفين لكل فريق في الجولة الماضية من الليجا وفوت على نفسه فرصة الإنفراد بالصدارة وهو الأمر ذاته الذي حققه الريال بعد السقوط في الميستايا والعودة بنقطة يتيمة بعد التعادل مع فالنسيا.





ومن المنتظر ان تنطلق المباراة بين الفريقين في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة السابعة مساءًا بالتوقيت العالمي لمنطقة جرينيتش +GMT





بينما ستكون المباراة متاحة على الهواء مباشرةً عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 ويعلق عليها باقة من ألمع المعلقين العرب أمثال عصام الشوالي وروؤف خليف وحفيظ دراجي وعلي محمد علي وغيرهم .





ويمكن لرواد الفجر الرياضي متابعة المباراة بجودة عالية تقنية إتش دي بدون تقطيع عبر روابط البث المباشر التي سنوفرها لكم قبل بداية المباراة بدقائق فإنتظرونا .



