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تعرف على رأي "الأمم المتحدة" في منتدى شباب العالم (فيديو)

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 03:31 ص
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ميجيل موراتينوس
ميجيل موراتينوس
جرجس ميلاد
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أعرب ميجيل موراتينوس، الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات، عن إعجابه بمنتدى شباب العالم الذى نظمته مصر على مدار الثلاثة أيام الماضية.

وقال "موراتينوس" خلال مقابلة له على قناة "اكسترا نيوز" على هامش منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، إنه كان يتوقع أن يرى منتدى مألوف، قليل الحضور، ولكنه فوجئ بحجم الحضور المتنوع في الثقافات والحضارات والموضوعات التى تم مناقشتها.

وأشار إلى أن المنتدى فرصة عظيمة له للتحدث عن الحضارة والشباب، مشيرا إلى أنه سيعود إلى منظمة الأمم المتحدة لمشاركة هؤلاء الشباب والعمل معهم في المستقبل.

وانتهت أمس الثلاثاء فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، بمدينة شرم الشيخ، والذي انطلق السبت الماضي، بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة أكثر من 7 آلاف شاب من 196 دولة، والعديد من القادة والشخصيات البارزة حول العالم.

ودشن منتدى شباب العالم فعاليات جديدة ثرية ومتنوعة، فشهد العام الجاري للمرة الأولى إطلاق منصة INSPIRE. D، وحاضنات أعمال منتدى شباب العالم WYF LABS، إضافة لاستمرار فعالياته الثرية والمتنوعة التي انطلقت في العام الماضي 2018 مثل مسرح شباب العالم، والمنطقة الحرة FREEDOM.E، ونموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط MUFM.
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الكلمات المفتاحية

منتدي العالم مدينة شرم الأمم المتحدة

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