"عنتر مفلتر".. في موسم الرياض تعرف على التفاصيل

أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن مواعيد عرض مسرحية "عنتر المفلتر"، ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث سيتم عرضها على مسرح بكر الشدي بالعاصمة المملكة العربية السعودية الرياض، وذلك أيام 18 و19 و20 و21 ديسمبر الجاري.





ويشارك في بطولة العمل، كل من الفنان الكويتى طارق العلي، جمال الردهان، أحمد الفرج، هند البلوشي، ميس قمر، عبد الله، ش البصيري، شيماء قمبر، شملان المجيبل، مصطفي محمود، ومن تأليف عيسى أحمد، وإخراج مشاري المجبيل.



