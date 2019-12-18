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خبير يكشف أهمية اجتماع اللجنة الوزارية للدفاع والأمن الأفريقية

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 03:52 ص
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اجتماع اللجنة الوزارية للدفاع
اجتماع اللجنة الوزارية للدفاع
جرجس ميلاد
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كشف اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق بالقوات المسلحة، أهمية اجتماع اللجنة الوزارية للدفاع والأمن والسلامة الإفريقية، مشيرا إلى أنه تقع على عاتقها تحديد قضايا الدفاع والأمن والسلامة في القارة وكيفية مواجهتها.

وأوضح "سالم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر النهاردة" المذاع على القناة الأولى، أن هذه اللجنة لها ثلاث مستويات: الأول وهو لجنة فنية متخصصة لدراسة ومناقشة كل القضايا التى تمس الامن والسلم الأفريقي، ووضع طرق لمجابهتها.

وتابع، المستوى الثاني هو رؤساء الأركان، والمستوى الثالث والأخير، هو وزراء الدفاع.

وأشار إلى أن اللجنة تقدم توصيات للاتحاد الأفريقي، لمجابهة القضايا والمشكلات التى تواجه الأمن الأفريقي، خاصة وهناك أهداف لوقف الصراعات بين الشعوب الأفريقية.

وأكد أن أهم القضايا الأمنية الأفريقية الحالية، هي الصراعات القبلية أو العرقية والإرهاب.

وأعرب "سالم" عن تطلعاته لإعتماد القارة الأفريقية على نفسها في هذا الملف، دون الحاجة إلى شريك أجنبي، خاصة وأن الشركاء يكون لهم أجندات وأهداف خاصة قد لا تراعي مصالح القارة.

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الكلمات المفتاحية

الارهاب افريقيا اجتماع اللجنة الوزارية للدفاع والأمن والسلامة الإفريقية

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