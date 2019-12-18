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مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE رابط ماتش REAL MADRID VS BARCELONA

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 02:04 ص
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بوابة الفجر
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بث مباشر ريال مدريد وبرشلونة بدون توقف يواجه فريق ريال مدريد نظيره فريق برشلونة اليوم الأربعاء 18 ديسمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الكامب نو في مدينة كتالونيا ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني.

مشاهدة لقاء برشلونة وريال مدريد اليوم الاربعاء بدون توقف بث حي الريال والبرسا وكانت قد تأجلت المباراة في الفترة الماضية بسبب الأحوال الأمنية والسياسية في مدينة كتالونيا، وأعلن الاتحاد الإسباني عن إقامة المباراة في هذا الموعد، واقترح إقامة اللقاء في ملعب السانتياجو برنابيو في مدريد، ولكن الفريق الأبيض رفض هذا الاقتراح وفضل خوض المباراة على ملعب الكامب نو.

مشاهدة لقاء برشلونة وريال مدريد
وأشارت تقارير إسبانية حسب التشيرينجيتو والذي قال خلاله الصحفي ‏جوسيب بيدرويول :" إذا لم يضمن ريال مدريد الأمان، فيجب أن يُغادر منذ الدقيقة الأولى".

بث مباشر ريال مدريد وبرشلونة 
ومن المتوقع أن تشهد المباراة بين ريال مدريد وبرشلونة تأمينا كبيراً من الجهات الأمنية في إسبانيا، حيث أعلن الاتحاد الإسباني أن اللقاء سيُلعب بشكل طبيعي في هذة الظروف الأمنية الصعبة.

بث مباشر ريال مدريد وبرشلونة وتعادل فريق برشلونة مع فريق ريال سوسيداد في الجولة الماضية بنتيجة هدفين مقابل هدفين، وأيضاً تعادل ريال مدريد مع فريق فالنسيا بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب الميستايا.

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مباراة الريال وبرشلونة

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