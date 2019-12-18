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"قناة مفتوحة" مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر REAL MADRID VS BARCELONA بدون تقطيع يلا شووت ريال مدريد مجانًا

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 01:54 ص
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بوابة الفجر
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مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم بث مباشر الكلاسيكو ينتظر مساء اليوم الأربعاء عشاق الكرة العالمية و الأوربية مواجهة قوية من العيار الثقيل تجمع بين نادي برشلونة ضد الريال في كلاسيكو الأرض ضمن منافسات بطولة الدوري الاسباني الممتاز في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءا بتوقيت مكه المكرمة والحادية عشر مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والسابعة بتوقيت جرينتش علي ملعب الكامب نو بمدينة برشلونة في مباراة قد تأجلت من الجولة الثامنة من بطولة الدوري الاسباني الممتاز لدواعي أمنية.

مشاهدة مباراة برشلونة اليوم بث مباشر الكلاسيكو عبر التاريخ 16 لاعب سبق لهم ان ارتدوا قميص نادي ريال مدريد ثم تحولوا لبرشلونة أبرز لويس إنريكي المدير الفني الحالي لمنتخب اسبانيا بينما كان هناك 23 لاعب سبق لهم ان ارتدوا قميص نادي برشلونة ثم تحولوا لريال مدريد أبرزهم المهاجم الدولي الاسباني لويس فيجو ويوجد هناك 23 لاعباً مختلفاً سجلوا 28 هاتريك في الكلاسيكو عبر تاريخ مواجهات نادي برشلونة امام نظيره نادي ريال مدريد من بينهم 15 لاعب من صفوف نادي برشلونة وأكثرهم النجم الدولي الأرجنتيني لونيل ميسي مهاجم النادي الكتالوني.

بث مباشر ريال مدريد بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة الان بدون تقطيع وفي آخر 4 مواجهات بين برشلونة ضد الريال في الكلاسيكو استطاع نادي برشلونة تسجيل 10 أهداف بينما سجل نادي ريال مدريد هدفان فقط وعبر التاريخ لعب نادي برشلونة امام نظيره فريق ريال مدريد في الكلاسيكو ببطولة الدوري الاسباني الممتاز 178 مباراة استطاع نادي النادي الكتالوني تحقيق 72 فوز وفى المقابل حقق نادي ريال مدريد 72 فوز وانتهت المباراة بالتعادل بين الفريقين في️ 34 مواجهة وسجل البارسا 288 هدفاً بينما سجل نادي ريال مدريد 286 هدفاً.

بث حي مواجهة ريال مدريد يذكر أن نادي برشلونة هذا الموسم في بطولة الدوري الاسباني الممتاز حقق 35 نقطة من 11 فوز و 2 تعادل و 3 هزائم بالإضافة لتسجيل الفريق 43 هدفاً استقبل 20 أما نادي ريال مدريد هذا الموسم في بطولة الدوري الاسباني الممتاز قد حقق 35 نقطة من 10 انتصارات و 5 تعادلات بالإضافة إلي هزيمة واحدة فقط وسجل الفريق 33 هدفاً و استقبل 12.
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