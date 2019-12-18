اليوم .. الكنيسة تحيي تذكار إستشهاد القديستان بربارة ويوليانة



واتفق وجود العلامة أوريجانوس في تلك البلاد فعلم بخبر هذه القديسة وتعطشها للمعرفة وذلك عن طريق احدى جواريها المسيحيات فأتى اليها وعلمها مبادئ الدين المسيحي فامتلأت بربارة بالنور الإلهي واعتمدت باسم الثالوث القدوس وتناولت من الأسرار المقدسة على يد كاهن مسيحي، حيث رفضت عبادة الأوثان ونالت إكليل الشهادة لاعتناقها المسيحية.



ومن المقرر أن تقيم كنيسة القدسة بربارة بمنطقة مصر القديمة، صباح اليوم، القداس الإلهي لإحياء تذكار استشهادها.

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الاربعاء، تذكار إستشهاد القديستان بربارة ويوليانة، وذلك في يوم 8 من شهر كيهك القبطي بكل عام.وبحسب كتاب التاريخ الكنسي (السنكسار)، إن القديسة بربارة هي نجلة لاحد كبار الدولة في مدينة نيقوميدية يدعى ديوسقوروس ولشدة محبته لها إقام لها برجا لتقيم فيه وأقام حوله الأصنام لتظل متعبدة للإلهة رفعت القديسة بصرها إلى السماء من أعلى البرج وتأملت ما فيها من نجوم وكواكب واستنتجت أنه لابد أن يكون للكون صانع مبدع حكيم يجب له العبادة والإكرام.