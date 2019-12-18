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برشلونة ضد الريال.. أرقام وإحصائيات مثيرة من تاريخ الكلاسيكو الإسباني

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 01:43 ص
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علاء خليف
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عشاق الساحرة المستديرة سيكونوا على موعد مع مواجهة نارية بين فريقي برشلونة ضد الريال في لقاء (الكلاسيكو الاسباني)، مساء اليوم الأربعاء الموافق 18 / 12 / 2019، علي ملعب "كامب نو" معقل النادي الكتالوني، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.

ويتساوي ريال مدريد وبرشلونة في صدارة ترتيب الدوري الاسباني حيث يمتلك كل منهما 35 نقطة، ولكن يتفوق الفريق الكتالوني بفارق الأهداف فقط عن غريمه التقليدي، قبل المواجهة التي ستجمع بينهما في لقاء الكلاسيكو رقم 242 في تاريخ مواجهات الفريقين.

تاريخ مواجهات برشلونة ضد الريال قبل موقعة "كامب نو":

تقابل فريق برشلونة مع غريمه التقليدي ريال مدريد في 242 مواجهة سابقة في مختلف البطولات، وكانت أول مباراة جمعت الفريقين في التاريخ كانت في 13 مايو عام 1902 في كأس التتويج (كأس كورناسيون)، وفاز فريق برشلونة بنتيجة 3-1 في العاصمة الاسبانية (مدريد).

وجاءت مواجهات الكلاسيكو بين الفريقين كالتالي:

- 178 مباراة في الدوري الاسباني
- 35 مباراة في كأس ملك إسبانيا
- 6 مباريات في كأس الدوري الاسباني
- 14 مباراة في كأس السوبر الاسباني
- 8 مباريات في دوري أبطال أوروبا
- 1 مباراة في كأس التتويج (كورناسيون)

تفوق طفيف لبرشلونة على ريال مدريد في تاريخ المواجهات:

يمتلك فريق برشلونة تفوق طفيف على غريمه ريال مدريد في تاريخ مواجهات الفريقين، حيث فاز الفريق الكتالوني في 96 مباراة، مقابل 95 انتصارًا للفريق الملكي، وحسم التعادل نتيجة 51 مباراة بينهما.

سجل فريق برشلونة 399 هدفًا خلال مواجهاته مع ريال مدريد، بينما سجل الفريق الملكي 406 هدفًا.

أما بالنسبة لبطولة الدوري الاسباني، تقابل الفريقين خلالها في 178 مباراة، فاز كل منهما في 72 مباراة، وحسم التعادل نتيجة 34 مباراة، وسجل الريال 286 هدفًا واستقبلت شباكه 288 هدفًا.

مواجهات برشلونة ضد الريال على ملعب "كامب نو":

تحمل مواجهة اليوم رقم 109 في مباريات الفريقين على ملعب "كامب نو" معقل النادي الكتالوني بمختلف البطولات، فاز فريق برشلونة في 57 مباراة وسجل لاعبوه 205 هدفًا ضد المرينجي، بينما فاز ريال مدريد في 28 مباراة وسجل 136 هدفًا، وحسم التعادل نتيجة 23 مباراة بينهما.

برشلونة يبحث عن الهدف رقم 400 في شباك ريال مدريد:

فريق برشلونة على بعد هدف واحد من الوصول لـ 400 سجلها لاعبوه في شباك ريال مدريد خلال تاريخ مواجهات الفريقين، حيث سجل في المباريات السابقة 399 هدفا حتي الآن، بينما سجل الميرينجي 406 هدفا خلال مباريات الكلاسيكو السابقة.

احصائية سلبية تُهدد ريال مدريد أمام برشلونة اليوم الأربعاء:

يخوض فريق ريال مدريد مواجهة الكلاسيكو اليوم ضد غريمه برشلونة وفي حوذته احصائية سلبية، حيث فشل الميرينجي في الفوز في آخر 6 مباريات لعبها أمام برشلونة في الدوري الاسباني، حيث تعادل في مباراتين، وخسر 4 مباريات، وتعد هذه أسوأ سلسلة نتائج له في الكلاسيكو منذ ديسمبر 2011 عندما فشل في الفوز بـ 7 مباريات متتالية ضد البرسا بالليجا.

موعد مباراة برشلونة ضد الريال والقنوات الناقلة لها:

تقام مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم الأربعاء 18 / 12 / 2019 في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت مدينة القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والثامنة مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش"، وستذاع المباراة عبر قناة BEIN SPORTS HD 3 بتعليق عصام الشوالي.

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